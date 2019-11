Non solo Death Stranding: Kojima Production vuole realizzare anche film

Death Stranding è il primo passo per il futuro di Kojima Production: non ci saranno solo giochi, però, e anche i film sono un obbiettivo del creativo.

Fra pochi giorni sarà finalmente disponibile Death Stranding, il nuovo gioco di Hideo Kojima, papa della Metal Gear Saga. Il gioco è anche il frutto degli sforzi del nuovo team dell’ex-director di Konami: Kojima Productions. Lo Strand Game è però solo il primo passo per lo studio di sviluppo: cosa ci possiamo aspettare per il futuro?

Kojima, nell’ultimo periodo, ha affermato che gli piacerebbe produrre altri Strand Game (seguiti di Death Stranding?), ma in un recente documentario realizzato con BBC Newsbeat, Kojima ha affermato che vorrebbe andare “oltre” i videogiochi. Vediamo le sue parole, in traduzione: “In futuro Kojima Productions inizierà a realizzare film. Se puoi fare una cosa bene, allora puoi fare tutto bene.”

Kojima ha poi spiegato che a suo modo di vedere i film, gli show televisivi e i videogiochi competeranno nello stesso spazio in futuro, grazie allo streaming. Inoltre, ciò incoraggerà la creazione di nuovi formati. “Sono molto interessato ai nuovi tipi di giochi che nasceranno a quel punto, ed è ciò al quale io voglio lavorare.” Death Stranding, inoltre, non è per Kojima un punto di transizione in quanto “ci sono nuovi elementi nel gioco ma le basi del gameplay sono qualcosa con la quale le persone sono abituate a giocare.”

Per quanto Kojima sembri molto deciso di muoversi in questa direzione, non è stato detto fra quanto tempo Kojima Production possa iniziare a produrre film. In una certa misura, comunque, Death Stranding potrebbe essere considerato un mezzo passo in quella direzione visto che si costruisce attorno a un ampio cast di attori e registi ben noti nel modo del cinema come Margaret Qualley, Guillermo del Toro, Norman Reedus e Mads Mikkelsen, solo per citarne alcuni. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che Kojima potrebbe avere successo anche con progetti di questo tipo?