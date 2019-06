Destiny 2: novità su New Light e sul cross-save

La già ricca esperienza di gioco offerta da Destiny 2 sta per arricchirsi con del nuovo materiale: stiamo parlando di New Light, una versione free to play del titolo targato Bungie che sarà disponibile a partire dal prossimo mese di settembre. Grazie a tutta una serie di informazioni presenti nel consueto update settimanale della software […]

Grazie a tutta una serie di informazioni presenti nel consueto update settimanale della software house di Bellevue, oggi siamo in grado di darvi qualche dettaglio in più su una delle novità più attese dai fan di tutto il mondo, oltre che sul sempre interessante tema del cross-save. New Light arriverà su Steam, PlayStation 4 e Xbox in forma completamente gratuita, e comprenderà:

La possibilità di esplorare tutti i mondi di gioco

Playlist degli Assalti

Playlist del Crogiolo

Playlist di Azzardo e Azzardo Eccelso

Incursioni dell’Anno 1

Quest Esotiche dell’Anno 1

Diversi contenuti selezionati dagli sviluppatori dell’Annual Pass

Un’offerta dunque che, trattandosi di un prodotto free to play, risulta certamente di grande interesse sia per chi già conosce il titolo che per coloro che, invece, avranno così un’ulteriore opportunità per scoprirlo.

Per quanto riguarda il cross-save, gli sviluppatori hanno dichiarato come tale componente va intesa come passaggio dei salvataggi ma non delle licenze: ogni espansione andrà dunque acquistata su ciascuna piattaforma per essere giocata. In tal senso, un aggiornamento previsto per settembre aggiungerà al profilo Bungie un’opzione che permetterà di gestire i propri salvataggi sulle diverse piattaforme: non ci sarà, in ogni caso, la possibilità di unificare gli account. Sarà possibile invece trasferire i propri acquisti effettuati su Battle.net all’interno del proprio profilo Steam, sul quale verranno importati anche i pezzi d’argento registrati sul medesimo account.

In tema di cross-play il team dietro Destiny 2 ha infine manifestato il desiderio di volerlo implementare, considerandolo però al momento una componente di secondaria importanza. Vi lasciamo invitandovi a continuare a seguirci per ulteriori aggiornamenti su Destiny 2 e, soprattutto, a dirci la vostra in proposito: anche voi non vedete l’ora di provare New Light?