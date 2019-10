Destiny 2: il numero di giocatori su Steam è impressionante

Destiny 2 è arrivato su Steam e il numero dei giocatori attivi è impressionate. Ecco tutti i dettagli riguardo al lancio sulla piattaforma Valve.

Come sappiamo, Destiny 2 è arrivato finalmente su Steam. Questo cambiamento ha molti risvolti, ma uno dei più “comodi” è legato al fatto che ora possiamo tracciare il numero di giocatori PC. Secondo le stime di SteamDB, Destiny 2 ha raggiunto i 214.100 giocatori in poche ore dopo il rilascio. Questo picco di giocatori contemporanei pone l’opera di Bungie al quattordicesimo posto, tra For Honor e No Man’s Sky.

Ovviamente questo risultato deriva anche dal fatto che Destiny 2 è ora disponibile in versione free to play. Per avere un punto di riferimento, però, basta prendere un diretto concorrente per genere e tipologia di modello economico: Warframe. Quest’ultimo ha segnato un picco massimo di 131.766 giocatori contemporanei: Destiny 2 lo ha già quindi più che superato. Va sottolineato, in ogni caso, che Warframe è disponibile anche fuori da Steam, quindi il numero totale reale è leggermente più alto.

Indipendentemente da tutto ciò, si può tranquillamente affermare che Destiny 2 è tutt’altro che un gioco “morto”. Da giugno, l’opera di Bungie ha superato il milione di utenti regolarmente attivi tra tutte le piattaforme (PC, PlayStation 4 e Xbox One). Nel corso di novembre, inoltre, Destiny 2 sarà disponibile anche su Google Stadia con la versione La collezione; i numeri sono destinati ad aumentare.

Ci sono molte versioni in circolazione, come avete potuto notare: se volete un modo comodo per ricapitolare tutto quello che è disponibile, potete leggere il nostro articolo dedicato.