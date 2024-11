Devolver Digital, torna l'evento che premia i propri giochi rimandati

Devolver Digital annuncerà i vincitori dei suoi "Devolver Delayed Awards" mercoledì alle ore 20:00 sul suo canale YouTube ufficiale. L'evento satirico celebra i migliori giochi indie non ancora disponibili, tra cui il tanto atteso Skate Story.

Questa premiazione fa parte della strategia di marketing ironica di Devolver, che definisce l'evento come il "15° annuale" nonostante sia solo la seconda edizione. Lo studio mostrerà nuovi filmati di giochi in sviluppo come Stick It to the Stickmen, Baby Steps e Human Fall Flat 2.

Devolver Digital è una casa editrice di videogiochi fondata nel 2009 ad Austin, Texas, da Harry Miller, Rick Stults e Mike Wilson. I tre fondatori avevano precedentemente co-fondato Gathering of Developers nel 1998 e Gamecock Media Group nel 2007. L'obiettivo di Devolver Digital era concentrarsi sulla distribuzione digitale dei giochi, evitando i costi elevati associati alla produzione fisica. Il primo titolo pubblicato dalla compagnia è stato "Serious Sam HD: The First Encounter", una versione rimasterizzata in alta definizione del gioco originale del 2001 sviluppato da Croteam. Questo ha segnato l'inizio di una collaborazione duratura tra Devolver Digital e Croteam. Nel 2012, Devolver Digital ha ottenuto un successo significativo con "Hotline Miami", sviluppato dal duo Dennaton Games. Il gioco ha ricevuto elogi dalla critica e ha venduto oltre 1,7 milioni di copie entro febbraio 2013. Nel corso degli anni, Devolver Digital ha ampliato il suo catalogo, pubblicando titoli come "Gris", "Reigns" e "Enter the Gungeon". Nel 2020, ha pubblicato "Fall Guys: Ultimate Knockout", sviluppato da Mediatonic, che ha venduto oltre due milioni di copie su Steam nella prima settimana di lancio. Nel novembre 2021, Devolver Digital è diventata una società pubblica, quotandosi sull'AIM della Borsa di Londra con una valutazione iniziale di circa 950 milioni di dollari. In questa occasione, Sony Interactive Entertainment ha acquisito una partecipazione del 5% nella compagnia. Nel 2024, Devolver Digital ha lanciato una nuova divisione editoriale chiamata Big Fan Games, focalizzata su sviluppatori indipendenti che lavorano con proprietà intellettuali concesse in licenza. La divisione ha stabilito partnership con grandi detentori di IP, tra cui Disney, HBO e Dark Horse Comics. Oggi, Devolver Digital è riconosciuta per il suo approccio innovativo nel settore dei videogiochi, supportando sviluppatori indipendenti e promuovendo titoli creativi e di alta qualità.

L'iniziativa simpatica è tipica di Devolver e oltre a prendere un po' in giro i TGA, mira anche a mantenere alta l'attenzione sui titoli in lavorazione presso Devolver Digital, offrendo ai fan un assaggio di ciò che li attende nei prossimi mesi e anni. Nonostante il tono scherzoso, l'evento rappresenta un'autentica opportunità per il publisher di mostrare i progressi dei suoi progetti in sviluppo.