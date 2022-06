Dopo il Kick Off della Summer Game Fest 2022, tocca a Devolver Digital mostrare i suoi nuovi prodotti. L’irriverente publisher statunitense è stato protagonista di un vero e proprio show come al solito molto provocatorio nei confronti dell’industria, ma non ha lesinato sul materiale. Tante le novità presentate, ma pesano (e non poco) i grandi assenti come Return to Monkey Island e l’oramai tanto desiderato (ma mai realizzato) Hotel Barcelona di SWEARY65 e SUDA51. Non perdiamo ulteriore tempo e buttiamoci subito in questo grande recap degli annunci di questa sera.

Cult of the Lamb: data di uscita annunciata, demo disponibile

Lo showcase di Devolver Digital si è aperto subito con un nuovo trailer di Cult of the Lamb. Il filmato ci ha mostrato alcune scene del titolo sviluppato da Massive Monster, svelando anche la data di uscita, fissata per l’11 agosto 2022. Una demo è già disponibile su Steam, mentre i pre-order sono aperti su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Anger Foot

Il secondo annuncio del Devolver Digital Showcase 2022 è Anger Foot. Si tratta di uno shooter decisamente atipico, condito da musica hard ‘n’ bass e tanta, tanta follia. Il gioco arriverà il prossimo anno su PC, ma una data di uscita non è ancora stata annunciata.

The Plucky Squire

Ancora una nuova IP pubblicata dall’editore statunitense. Stiamo parlando di The Plucky Squire, un gioco che mischia 3D e 2D. Il titolo non ha ancora una data di uscita, ma si tratta di un prodotto riservato esclusivamente a PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. A meritarsi l’attenzione è sicuramente la direzione artistica, decisamente particolare.

Skate Story

Musica d’autore, un protagonista realizzato in vetro e uno skateboard: questi sono gli elementi di Skate Story, gioco in arrivo nel corso del 2023 solamente per PC, che chiederà al giocatore di attraversare l’Underworld utilizzando proprio uno skate.