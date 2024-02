Diablo 2, speedrunner trova la runa Zod e la rivende subito a un NPC (perché è un troll)

Diablo 2 Resurrected (e chiaramente l'originale Diablo 2) è da sempre noto per le emozioni che si creano quando si trova un oggetto particolarmente raro. Il popolare speedrunner conosciuto come "Kano" ha raggiunto un livello di trollaggio senza precedenti, che ha fatto infuriare e stupire gli spettatori in egual misura (personalmente ci siamo rimasti male).

Nel corso del suo tentativo di record mondiale "per battere un Uber" con un assassino, Kano è stato premiato con la caduta di una delle rune più rare del gioco: la Zod. Gli spettatori non potevano credere ai loro occhi mentre la chat esplodeva di entusiasmo e incredulità. Trovare un oggetto di questo tipo è un vero e proprio colpo di fortuna, anche considerando il valore "monetario" che potrebbe avere sul mercato dei ForumGold (moneta virtuale nata dalla volontà degli appassionati del gioco).

La Runa Zod è conosciuta per essere una delle cadute più rare e desiderate in tutto il mondo di Diablo 2 Resurrected. Molti giocatori affermano di non aver mai visto una caduta del genere durante anni di gioco. La sua rarità è testimoniata dai numeri: secondo il sito di dati di Diablo d2runewizard, la probabilità di trovare una Runa Zod è di soli 1 su 2.987.183 dal drop della quest di Hell Ball. È quindi comprensibile perché i fan siano rimasti sconvolti nel vedere una tale reliquia venduta per una somma così modesta. Ma quali sono le implicazioni di questa mossa epica? Per comprendere appieno l'importanza della Runa Zod, è necessario capire la sua utilità nel gioco. La Runa Zod può essere utilizzata per creare un runeword chiamato "Ultimo Respiro", che rende l'oggetto su cui è incastonata indistruttibile. Questa è una caratteristica estremamente potente e ambita, che rende la Runa Zod uno dei tesori più desiderati dai giocatori più esperti.

Ma l'epicità del momento è stata rapidamente eclissata da ciò che è successo dopo. Invece di conservare la preziosa runa per potenziare il suo equipaggiamento o per scambiarla con altri giocatori per oggetti altrettanto rari, Kano ha preso una decisione che ha scioccato tutti: ha venduto la Runa Zod a un venditore in cambio di appena 35.000 monete d'oro. La reazione dei fan è stata abbastanza intensa, con molti spettatori che esprimevano incredulità e rabbia. Sicuramente molti giocatori hanno venduto oggetti rari agli NPC, comprese e soprattutto le Pietre di Jordan (anelli rari e unici che consentivano l'apparizione di Diablo Uber), ma una runa dal così alto valore non ci era mai capitato di vederla vendere.

In realtà, in tantissimi anni di gioco, sin dall'originale Diablo 2, non abbiamo mai visto cadere una runa Zod, segno di quanto può essere difficile trovarne una.