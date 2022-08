Continua la campagna promozionale di Diablo 4. Mano a mano che ci avviciniamo alla fine dell’anno, appare sempre più probabile che Blizzard annunci la data di uscita del nuovo gioco della serie. In attesa di scoprire quando ciò avverrà (alcune fonti parlano di un possibile annuncio ai The Game Awards), lo sviluppatore di Irvine continua a divulgare dettagli sul titolo che ci troveremo davanti, e oggi si torna a parlare delle microtransazioni, argomento molto caro a tutti gli utenti, soprattutto dopo il debutto di Diablo Immortal, fortemente criticato proprio per questo aspetto.

Stando alle parole di Blizzard, annunciate in un recente post sul suo blog ufficiale, le microtransazioni di Diablo 4 non saranno legate alla componente PvP. A differenza di altri giochi, infatti, il titolo consentirà agli utenti di acquistare solamente dei cosmetici. Non ci saranno neanche casse premio: tutti gli elementi acquistabili in-game saranno visibili fin da subito dai giocatori. “Se un giocatore compra qualcosa, dovrebbe farlo solamente perché vogliono farlo, e non perché si sentono forzati a farlo”, le parole contenute nel post sul blog di Blizzard.

Alcuni elementi dello shop saranno inoltre sbloccati anche in-game. Non è però chiaro quante ore di grinding richiederanno, né quale sarà la loro percentuale di drop. Considerando che le microtransazioni sono un modo molto veloce per ottenere determinati cosmetici, è molto probabile che le probabilità saranno decisamente basse, mentre il tempo richiesto è molto più alto del normale, ma restiamo ovviamente in attesa di ulteriori informazioni da parte del team di sviluppo.

Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 2023 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Al momento il gioco è in fase di test, con un’alpha destinata esclusivamente ad amici e parenti degli sviluppatori. Restiamo in attesa di un annuncio riguardante la data di uscita, che come accennato poco sopra potrebbe arrivare verso la fine di questo 2022.