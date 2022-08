Nonostante Blizzard abbia cercato di fare di tutto per tenere nascosto Diablo 4, anche l’alpha dedicata ad amici e parenti non ha retto e sì: il nuovo gioco della serie è stato ufficialmente leakato, con tante immagini e anche un piccolo video di gameplay. Una conseguenza naturale della rete, dove tutti sono anonimi e quindi sì, anche condividendo determinato materiale sotto NDA (accordo di non divulgazione) non c’è poi la garanzia di doverne rispondere.

Come riportato dai leak, in Diablo 4 saranno presenti i World Tier. Nell’alpha ne sono stati inclusi solamente due: il primo, chiamato Avventuriero, è per tutti coloro che sono dei neofiti della serie e vogliono giocare un’avventura più semplice, con un drop nella media e meno punti esperienza guadagnati. Il secondo è chiamato Veteran ed è una difficoltà raccomandata per tutti i veterani del franchise, con sfide più impegnative, un drop migliore e un aumento dell’esperienza e dell’oro.

Nelle immagini, che potete trovare a questo indirizzo, potete dare uno sguardo alla personalizzazione del personaggio e la schermata dell’inventario. In realtà non c’è molto altro da aggiungere: il gioco richiama inevitabilmente i vecchi capitoli della serie, con la possibilità di creare il proprio protagonista scegliendo tra una vasta gamma di opzioni estetiche. Presente anche un breve video di gameplay, con gli ultimi secondi del filmato iniziale che è visibile nella sua interezza su Telegram a questo indirizzo.

Il materiale diffuso online ovviamente non è dei migliori e non ci mostra praticamente nulla di nuovo. Nonostante ciò, è molto probabile che da questa alpha possa emergere ancora più materiale nel corso dei prossimi giorni, dunque il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio Internet. Blizzard potrebbe intervenire per far rimuovere i prossimi screenshot e i prossimi video. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.