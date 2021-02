Diablo 4 e Overwatch 2 usciranno quest’anno? Blizzard risponde

Ci stiamo avvicinando sempre più al BlizzCon 2021, un appuntamento comunicativo decisamente importante e molto atteso soprattutto per i fan di Blizzard. Aspettando l’evento, che vi ricordiamo prenderà il via il prossimo 19 febbraio, la compagnia americana è stata protagonista di un’ultima conference call con i propri azionisti. Da questa riunione sono già uscite diverse novità che ci permettono di comprendere meglio quale sarà il futuro di alcune produzioni quali Diablo 4 e Overwatch 2.

I due nuovi sequel rappresentano due delle saghe che hanno saputo fare la storia di Blizzard tra il passato e il presente della compagnia americana. I fan si aspettano nuove informazioni a brevissimo su Diablo 4 e Overwatch 2, e magari anche una data di lancio più concreta proprio durante il prossimo BlizzCon. A spezzare l’entusiasmo però ci ha già pensato la stessa Blizzard, dichiarando all’interno della conference call che entrambi i titoli molto attesi non usciranno quest’anno.

Overwatch 2 e Diablo 4 furono annunciati durante la BlizzCon del 2019, ed ebbero una grandissima accoglienza sia dal pubblico che dalla critica. Nessuno dei due titoli ricevette una data di lancio o una finestra temporale. Per quanto riguarda il sequel di Overwatch, i fan sono in grande attesa di potersi affacciare sul secondo capitolo, soprattutto per la carenza di nuovi eroi che non stanno più venendo rilasciati sul titolo del 2016.

Situazione differente per Diablo 4, con Blizzard che sta rilasciando diversi aggiornamenti trimestrali che si concentrano su diverse novità e situazioni di sviluppo, anche se ultimamente sono scarseggiate le novità sul quarto capitolo. Stando a Blizzard, i suoi due nuovi titoli di punta non usciranno quest’anno, ed è quindi molto probabile che tra qualche giorno, durante la BlizzCon non riceveremo ancora alcuna data di lancio. Vi aspettate di conoscere almeno un periodo temporale di lancio per io due titoli molto attesi?