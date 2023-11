Diablo 4: guida alla migliore build per l'Incantatore

L'incantatore è una classe davvero ben bilanciata in Diablo 4, dato che vi consentirà di fare una crescita stabile nel corso della campagna. In questa guida vi daremo dei consigli su come costruire una build all'incantatore che vi permetta di affrontare qualsiasi nemico con maggiore facilità, concentrandoci soprattutto sul controllo dei fulmini e sull'abilità da essi derivata.

Abbiamo aggiornato la guida in base alla Stagione 2 di Diablo 4, per cui troverai le build più ottimali da utilizzare per il Barbaro.

Build Penetrante dell'Incantatore in Diablo 4

Dardo di Fuoco Dardo di Fuoco Rinforzato Palla di Fuoco Palla di Fuoco Rinforzata Palla di Fuoco Maggiore Dardo di Fuoco Intermittente Teletrasporto Nova Gelida Nova Gelida Rinforzata Nova Gelida Mistica Palla di Fuoco livello 2 Palla di Fuoco livello 3 Palla di Fuoco livello 4 Palla di Fuoco livello 5 Cannone di Vetro Cannone di Vetro Livello 2 Cannone di Vetro Livello 3 Devastazione Dominio Elementale Dominio Elementale Livello 2 Dominio Elementale Livello 3 (A questo punto togliete 4 punti da Palla di Fuoco - tenetene uno per lo slot di Incantesimi - e piazzateli su Muro di Fuoco arrivando al livello 4 e diventando la vostra principale fonte di danno) Muro di Fuoco Livello 5 Muro di Fuoco Rinforzato Muro di Fuoco del Mago Inferno Inferno Pregiato Inferno Supremo Corazza di Ghiaccio Corazza di Ghiaccio Rinforzata Fiamme Interiori Fiamme Interiori Livello 2 Fiamme Interiori Livello 3 Scarica di Fuoco Pira Interminabile Pira Interminabile Livello 2 Pira Interminabile Livello 3 Combustione Armonia Elementale Teletrasporto Rinforzato Teletrasporto Intermittente Allineamento degli Elementi Protezione Protezione Livello 2 Protezione Livello 3 Scudo di Mana Scudo di Mana Livello 2 Scudo di Mana Livello 3 Dardo di Fuoco Livello 2 Dardo di Fuoco Livello 3 Dardo di Fuoco Livello 4 Dardo di Fuoco Livello 5 Calore Calore Livello 2 Calore Livello 3 Nova Gelida Livello 2 Nova Gelida Livello 3 Nova Gelida Livello 4 Nova Gelida Livello 5

Equipaggiamento

Passiamo ora a una breve sezione sull'equipaggiamento, in cui vi daremo dei consigli sulle caratteristiche da tenere in considerazione per ottimizzare al meglio la build. Ovviamente, mirate a equipaggiare solamente oggetti rari o leggendari, dato che vi forniranno delle caratteristiche speciali oltre alla mera armatura.

ARMA

+ Danno ai Nemici Vicini

+ Intelligenza

+ Danno ai Nemici Vulnerabili

+ Danno ai Nemici Sotto Controllo

ELMO

+ Riduzione del Tempo di Recupero

+ Massimo Mana

+ Armatura

+ Massima Vita

+ Durata del Controllo di Folla

+ Intelligenza

+ Generazione di Barriera

+ Possibilità di Colpire Fortunosamente mentre Hai una Barriera

CORAZZA

+ Armatura

+ Riduzione del Danno

+ Riduzione del Danno dai Nemici Vicini

+ Riduzione del Danno dai Nemici Distanti

+ Riduzione del Danno dai Nemici Infuocati

+ Massima Vita

+ Intelligenza

+ Generazione di Barriera

+ Danno delle Abilità Fuoco e Piromanzia

GUANTI

+ Velocità di Attacco

+ Intelligenza

+ Possibilità di Colpire Fortunosamente per Ripristinare la Risorsa Principale

+ Possibilità di Colpire Fortunosamente

+ Possibilità di Colpire Fortunosamente mentre Hai una Barriera

PANTALONI

+ Livelli di Muro di Fuoco

+ Riduzione del Danno

+ Riduzione del Danno dai Nemici Infuocati, Vicini e Distanti

+ Massima Vita

+ Armatura

+ Probabilità di Schivata

+ DC contro Nemici Vicini

+ Intelligenza

STIVALI

+ Riduzione del Costo di Mana

+ Livelli di Nova di Gelo

+ Livelli di Teletrasporto

+ Velocità di Movimento

+ Intelligenza

+ Probabilità di Schivata e DC contro Nemici Distanti

+ Riduzione del Danno mentre Ferito

AMULETO

+ Riduzione del Tempo di Recupero

+ Riduzione del Costo di Mana

+ Livelli di Tutte le Abilità di Maestria

+ Livelli di Tutte le Abilità Difensive

+ Livelli di Dominio Elementale, Fiamme Interiori, Pira Eterna o Gelosità

+ Velocità di Movimento

+ Armatura

+ Riduzione del Danno

+ Riduzione del Danno dai Nemici Infuocati, Vicini e Distanti

+ Percentuale di Intelligenza

+ Durata del Controllo di Folla

+ Danno delle Abilità Piromantiche

ANELLI

+ Danno ai Nemici Vulnerabili

+ Danno ai Nemici Vicini

+ Massima Vita

+ Possibilità di Colpire Fortunosamente

+ Massimo Mana

+ Generazione di Risorse

+ Danno da Fuoco

+ Generazione di Barriera

+ Possibilità di Colpire Fortunosamente

Prima di lasciarvi vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida completa di Diablo 4, dove troverete tantissimi consigli su ogni aspetto del gioco, oltre a tutte le altre guide che abbiamo pubblicato!