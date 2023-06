Dopo un’attesa che è sembrata infinita, Diablo 4 è finalmente tra noi. Il nuovo capitolo della saga, uscito praticamente su qualsiasi piattaforma, ha già coinvolto centinaia di migliaia di giocatori in tutto il mondo. Anche voi avete appena cominciato il vostro viaggio nel Sanctuarium? Allora siete nel posto giusto!

In questo articolo vi forniremo, infatti, una guida completa con tutto ciò che dovete sapere su Diablo 4 per affrontare al meglio l’avventura, sia che siate dei fan di vecchia data della saga sia che sia la vostra prima esperienza. Di seguito troverete, dunque, una serie di cose utili da sapere prima di cominciare a giocare e 10 cose che vi consigliamo di fare subito, così da partire con l’aceleratore. Inoltre, nell’indice troverete un elenco continuamente aggiornato delle guide singole che stiamo pubblicando su ogni aspetto dell’opera.

NB: Questa guida è in continuo aggiornamento, torna a visitarla per scoprire le nuove guide in uscita!

INDICE

Cose utili da sapere

SBLOCCARE I PUNTI DI VIAGGIO RAPIDO

A differenza di molti giochi in cui i punti di viaggio rapido si sbloccano automaticamente, in Diablo 4 dovrete interagire manualmente con i waypoint (collocati nelle città) per poterli utilizzare. Assicuratevi di interagire con questi punti durante il viaggio, altrimenti rischierete di ritrovarvi intrappolati in un dungeon senza via d’uscita.

LE ARMI SI DEGRADANO QUANDO MUORI

Sebbene morire non abbia molti svantaggi nel gioco, tranne per i personaggi Hardcore, è importante tenere presente che le armi si degradano a ogni morte. Non lanciatevi contro orde di nemici pensando che “tanto si rinasce senza conseguenze”, potreste ritrovarvi senza la vostra amata spada.

PUOI CAMBIARE LE ABILITÀ, MA FINO A UN CERTO PUNTO

In Diablo 4 è possibile cambiare le abilità della vostra classe senza alcuna conseguenza fino al livello 15. Questo vi consente di testare diverse parti dell’albero delle abilità prima di impegnarvi completamente in una strada precisa. Dopo il livello 15, dovrete pagare un po’ di oro per effettuare cambiamenti (anche se il costo non è esorbitante). Quindi, sperimentate all’inizio e non esitate a esplorare diverse abilità per capire quali più si addicono al vostro stile di gioco.

SMONTA L’EQUIPAGGIAMENTO INVECE DI VENDERLO

Vi consigliamo di smontare l’equipaggiamento inutile presso il fabbro anziché venderlo. Fare ciò vi fornirà materiali utili che potrete utilizzare in seguito per migliorare o craftare armi e armature. La vendita di equipaggiamento può essere utile solo se avete intenzione di modificare l’albero delle abilità nel breve termine e siete a corto di oro, per quanto sia improbabile dato che ne troverete continuamente uccidendo i nemici.

NON TRALASCIARE I CONTENUTI EXTRA…

Nel corso del gioco, guadagnerete Fama e Reputazione completando diverse sfide come eliminare Fortezze, missioni secondarie e rintracciare Altari di Lilith. Raggiungendo determinati livelli di Fama, otterrete ricompense per il personaggio, tra cui esperienza bonus, oro extra, punti abilità aggiuntivi, cariche di pozioni e Punti Paragone che saranno molto utili nella fase finale del gioco.

…MA ASPETTA PRIMA DI SBLOCCARE IL CAVALLO

I cavalli sono una nuova aggiunta in Diablo 4 e permettono di spostarsi più velocemente nella mappa. Tuttavia, dovrete completare la trama principale della regione di Hawezar prima di poter sbloccare la parima cavalcatura.

10 Cose da fare subito

PROVA TUTTE LE CLASSI

Diablo 4 vi offre la possibilità di creare fino a dieci personaggi, ognuno appartenente a una delle cinque diverse classi disponibili: Barbaro, Negromante, Druido, Incantatore e Tagliagole. Anche se avete già in mente la classe che desiderate utilizzare, è consigliabile dedicare del tempo anche alle altre. Prima di immergervi completamente nel gioco, prendetevi il tempo per provare tutte le classi e decidere qual è la vostra preferita.

Anche se siete sicuro di voler giocare, per esempio, solo come Barbaro, considerate di provare le altre classi anche solo per scoprire le abilità dei vostri compagni in modalità cooperativa o dei giocatori casuali che scelgono altre classi, così da avere un vantaggio nelle battaglie in PvP.

MODIFICA LE OPZIONI DI LOOT

La ricerca di loot è un elemento centrale di Diablo 4, dato che trovare equipaggiamento capace di potenziare il personaggio è essenziale per affrontare i nemici più difficili. Tuttavia, potreste notare che il bottino scompare dal pavimento dopo soli 10 secondi di visualizzazione; in realtà gli oggetti rimangono lì, solo che l’etichetta sparisce, dando l’idea che non vi sia più niente. Per ovviare a questo problema vi basterà andare nelle impostazioni, nella sezione “gameplay”, fino alla voce riguardante le etichette.

CONSERVA LE GEMME

Nel gestire l’inventario, fate attenzione alle gemme. Queste, disponibili in diverse varianti di colore e qualità, occupano spazio nell’inventario. È consigliabile conservarle piuttosto che venderle, ma allo stesso tempo non lasciate che occupino inutilmente spazio nel vostro ridotto inventario. Pertanto, una volta iniziato a raccogliere gemme, assicuratevi di depositarle regolarmente nelle casse che trovate nelle città fino a quando non ne avrete bisogno.

LEGGI LE CARATTERISTICHE DEGLI OGGETTI OLTRE AI NUMERI

Quando esaminate gli oggetti ottenuti, è importante andare oltre i semplici numeri principali come il danno o l’armatura. Diablo 4 offre un‘ampia varietà di bonus specifici per ogni oggetto, soprattutto quelli di livello superiore. Prestate attenzione a questi bonus, poiché possono avere un impatto significativo sulle prestazioni del vostro personaggio. Inoltre, ricordate di considerare se avete potenziato o meno l’oggetto che state attualmente utilizzando: potreste trovare un’arma che ha solo alcuni punti in meno rispetto a quella che avete attualmente equipaggiato, ma se quella attuale è stato potenziata di diversi livelli, la nuova potrebbe risultare migliore se potenziata a sua volta.

RAGGIUNGI IL LIVELLO 2 IN OGNI REGIONE

Diablo 4 presenta un mondo diviso in cinque regioni: ognuna offre una serie di dungeon, roccaforti e altre attività secondarie da completare. Nel menu della mappa, troverete le Ricompense di Regione, che forniscono vantaggi a diversi livelli in base a quanto avete completato nella regione. Sebbene non sia necessario completarne una prima di passare alla successiva, è consigliabile raggiungere almeno il livello 2. Questo vi permette di ottenere un’ulteriore carica di pozione, cosa che può rivelarsi particolarmente utile all’inizio dell’avventura.

NON AVER PAURA DI RICOMINCIARE LA TUA BUILD

La costruzione del personaggio è un aspetto cruciale di Diablo, ma può risultare intimidatorio per i nuovi giocatori. L’albero delle abilità è vasto, con numerose opzioni disponibili a ogni livello, così come bonus e differenze più piccole. Tuttavia, all’inizio del gioco, la build non avrà un impatto significativo. Quindi, sentitevi liberi di sperimentare e apportare modifiche, riimborsando anche singoli punti abilità per apportare modifiche più mirate.

SBLOCCA LE ABILITÀ PASSIVE

Nell’albero delle abilità, è importante investire in bonus minori e abilità passive: ogni skill può beneficiare di un solo bonus passivo, che offre diverse opzioni di potenziamento capaci di influenzare notevolmente il funzionamento delle abilità.

COMPRA I MIGLIORAMENTI PER LE POZIONI ED ELISIR

Dopo essere arrivato a Kyovashad all’inizio dell’Atto I, riceverete una missione che vi invita a visitare il venditore di pozioni. Qui avrete l’opportunità di migliorare le pozioni curative e aumentare la loro efficacia. Inoltre, potete anche creare elisir, i quali offrono una vasta gamma di bonus, ma tutti garantiscono un aumento del 5% dell’esperienza guadagnata. All’inizio del gioco, avere uno di questi potenziamenti attivo costantemente può fare la differenza.

ESPLORA I DUNGEON

Durante l’esplorazione del mondo aperto di Diablo 4, incontrerete frequentemente dei dungeon, contrassegnati sulla mappa da icone di cancelli d’oro. Questi offrono ricompense uniche, alcune delle quali possono essere utilizzate solo da specifiche classi. Anche se potreste non ottenere un aspetto che potete utilizzare, i dungeon garantiscono spesso un buon bottino di esperienza e almeno un baule del tesoro, che può contenere oggetti preziosi e utili soprattutto all’inizio del gioco.

… E USA L’OPZIONE “LASCIA DUNGEON”

Diablo 4 offre la possibilità di lasciare rapidamente un dungeon una volta completato, ma questa opzione potrebbe non essere chiara all’inizio del gioco. Quando avete completato un dungeon e desiderate uscirne, potete aprire la mappa e selezionare l’opzione “Lascia dungeon” nella parte inferiore della schermata. Questo vi consentirà di tornare rapidamente alla mappa principale senza dover tornare indietro passo dopo passo.