L’incantatore è una classe davvero ben bilanciata in Diablo 4, dato che vi consentirà di fare una crescita stabile nel corso della campagna. In questa guida vi daremo dei consigli su come costruire una build che vi permetta di affrontare qualsiasi nemico con maggiore facilità, concentrandoci soprattutto sul controllo dei fulmini e sull’abilità da essi derivata.

Questa guida presenta la miglior build per quanto concerne le abilità; aggiorneremo il pezzo quando si avrà un’idea più chiara anche sull’equipaggiamento migliore da utilizzare per i singoli personaggi.

Migliori abilità dell’Incantatore in Diablo 4

ABILITÀ OFFENSIVE

Sferzata ad Arco: è senza dubbio una delle migliori abilità da sviluppare per l’Incantatore, dato che è forte, ha una buona area d’attacco ed è spammabile ripetitivamente essendo la skill base della classe. Il nostro consiglio, infatti è di migliorarla per sbloccare gli upgrade il prima possibile.

Catena di Fulmini: scatenate un flusso di fulmini che rimbalzano tra di voi e i nemici vicini fino a 5 volte; ciò la rende ottima non solo in situazioni dove ci si trova contro tanti avversari, ma anche contro boss singoli, soprattutto se migliorata.

Teletrasporto: vi trasformate in un fulmine, diventando inarrestabili e comparendo sulla posizione del bersaglio, infliggendo danni in tutta l’area.

ABILITÀ DIFENSIVE

Corazza di Ghiaccio: come intuibile dal nome, formate una barriera di ghiaccio che assorbirà una quantità di danni pari al 30% della vostra Vita base. Inoltre, vi consigliamo di sbloccare l’upgrade, dato che vi permetterà di generare anche più Mana.

Lancia Fulminante: si tratta di un’abilità spesso sottovalutata, ma che con questa build funziona molto bene. Invocate una lancia di fulmini che seguirà il nemico per 6 secondi, colpendolo continuamente, diventando utile soprattutto se migliorata.

Correnti Instabili: si tratta dell’abilità difensiva più utile nella build dell’Incantatore di Diablo 4, dato che, se accoppiata con altre skill, può diventare incredibilmente potente e letteralmente sciogliere i boss. Per tale motivo vi consigliamo di migliorarla fino al livello “Supremo”.

ABILITÀ PASSIVE

Energia Traboccante: questa passiva ridurrà i tempi di recupero delle vostre abilità di folgore, ovvero tutte quelle che coinvolgono i fulmini. Dato che la maggior parte delle abilità di questa build sono basate sui fulmini, è chiaro il perché sia utilissima.

Magia di Precisione: aumenta le probabilità di colpo fortunato del 5%.

Maestria delle Invocazioni: infliggerete l’1% di danni aggiuntivi per ogni invocazione attiva.

Scarica Statica (e il suo upgrade Conduzione Rinvigorente): questa passiva vi darà maggiore probabilità di generare Energia Crepitate, aumentando così i danni inflitti in generale. Il suo upgrade, invece, vi farà ottenere 4 di mana dopo aver assorbito l’energia.

Flussi Correnti (e il suo upgrade Elettrocuzione): aumenta le vostre probabilità di colpo critico. L’upgrade, invece, farà sì che i nemici infliggano meno danni dopo aver subito un colpo critico.

Prima di lasciarvi vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida completa di Diablo 4, dove troverete tantissimi consigli su ogni aspetto del gioco, oltre a tutte le altre guide che abbiamo pubblicato!