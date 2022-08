Di Diablo 4 sappiamo tante cose, ma ci manca ancora una data di uscita. Il titolo, forse il più atteso della serie, è in dirittura d’arrivo nel 2023, ma al momento il team di sviluppo di Irvine non può ancora comunicare la release date, essendo impegnata a concludere lo sviluppo. Per farlo è necessario passare dalla versione alpha, che però non sarà mai giocabile da tutti.

Solitamente, le versioni closed alpha vengono inviate a un ristretto gruppo di giocatori. Molto spesso le versioni preliminari dei giochi sono affidate a persone vicine al team di sviluppo, così come ad aziende che si occupano di fare esclusivamente i controlli qualità iniziali. Per Diablo 4 il caso è però molto particolare. Blizzard ha infatti deciso che questa prima versione del gioco sarà giocabile solamente da amici e parenti degli sviluppatori attualmente al lavoro sul titolo.

La notizia è stata riportata dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che cita quelle che presumiamo siano fonti anonime vicine a Blizzard. “Al momento un po’ di persone stanno provando il gioco, grazie a un programma di inviti per amici e parenti per l’alpha test. I giocatori sono sotto NDA (accordo di non divulgazione), ma sto sentendo dei feedback positivi. Insomma, le speranze per accedere a questa particolare versione di Diablo 4 sono praticamente a zero. Ci saranno comunque alcuni modi per testare con mano il gioco, ma per farlo bisognerà attendere eventuali versioni beta, magari riservate in prima battuta a chi prenoterà il titolo.

Another fun but minor Blizzard tidbit that I haven't seen reported anywhere yet: a bunch of people are playing an early build of Diablo IV right now thanks to a friends-and-family alpha test. Players are under NDA, but I'm hearing mostly positive buzz — Jason Schreier (@jasonschreier) August 3, 2022

Come vi abbiamo accennato in apertura, Diablo 4 sarà disponibile a partire solamente dal 2023. Il suo arrivo è previsto per PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Una eventuale aggiunta su Xbox Game Pass sarà possibile se il deal di acquisizione di Activision da parte di Microsoft si concretizzerà prima dell’uscita del titolo, ma al momento sono solamente delle ipotesi.