Salvo imprevisti, Diablo 4 debutterà nel 2023. Il nuovo gioco della serie è stato uno dei protagonisti dello showcase di Xbox e Bethesda di domenica scorsa, con Blizzard che ha sfruttato il palco di Phil Spencer e Pete Hines per mostrare un footage di gameplay inedito e svelare la nuova classe. Le novità non finiscono qui e proprio durante una recente intervista con GameSpot, il game director Joe Shely ha svelato alcuni dettagli riguardanti la nuova iterazione del franchise.

Shely ha parlato della durata della campagna e ovviamente del level cap. Stando alle parole del game director, Diablo 4 avrà una durata molto simile a quella di Diablo 2, ma inferiore invece al terzo capitolo. Per portare a termine la nuova campagna saranno necessarie circa 30 ore. Al termine i giocatori si ritroveranno al livello 45, ma saranno ben lontani dalla fine del gioco, come accade per tutti i giochi della serie.

Se è vero che per portare a termine la quest principale saranno necessarie 30 ore, è anche vero che il gioco durerà molto di più. Il level cap al lancio del gioco sarà fissato al livello 100 e questo aggiungerà ovviamente diverse ore di gioco. In aggiunta Blizzard probabilmente lavorerà ad alcune espansioni, che saranno pubblicate nel corso degli anni successivi, oltre che ad alcuni contenuti post lancio che aumenteranno sicuramente il monte ore passato davanti al nuovo gioco della serie.

Al momento Diablo 4 è senza una data di uscita. Il titolo arriverà solamente il prossimo anno sicuramente per Xbox Series S, Xbox Series X e PlayStation 5. Le versioni old gen, annunciate all’inizio dei lavori sul titolo, potrebbero però essere state cancellate: il sito ufficiale infatti non menziona più PS4 e Xbox One. Chiaramente sarà necessario attendere una conferma da Blizzard, visto che al momento tutto tace. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori dettagli in merito.