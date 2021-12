Diablo 4 si arricchisce di nuovi e interessanti dettagli

Nonostante il caos a livello legale e non solo in cui naviga Activision Blizzard, i lavori su Diablo 4 non si fermano e nella giornata odierna Blizzard ha deciso di diffondere ulteriori dettagli in merito al gioco. Si tratta dell’ultimo appunto di quest’anno, dove gli sviluppatori a cadenza trimestrale pubblicano qualche piccolo ma interessante update dedicato al gioco annunciato oramai da diverso tempo.

Per l’appuntamento di fine anno, Blizzard ha scelto di spiegare al meglio come funzionerà il sistema degli Oggetti di Diablo 4 e come gioca un ruolo importante all’interno del gameplay, questo grazie al ritorno egli affissi che aumentano i livelli delle abilità. Come recita il post, “quando il giocatore equipaggia un oggetto con uno di questi affissi riguardante un’abilità che ancora non possiede, avrà accesso a tale abilità. È un ottimo modo per provare nuove abilità prima di decidere di investirci punti”.

Coinvolti anche gli oggetti unici e leggendari. In Diablo 4, infatti, continueranno si a vestire un ruolo fondamentale, ma con una modifica importante: i loro poteri appariranno su diversi tipi di oggetti. Come specificato dal post sul blog, ad esempio, il potere Arti Marziali, che potenzia l’abilità del calcio del Barbaro si potrà trovare in più oggetti e non solo in uno specifico. E nel caso si trovasse un potere senza però disporre dell’oggetto necessario, grazie alla figura de L’Occultista si potrà distruggere e impiantarne l’Essenza in un altro oggetto, oltre che conservarla per un secondo momento. “Questo processo non vale per gli oggetti unici, che non possono invece essere modificati in questo modo, mantenendo intatta la propria fantasia e, come implicito nel nome, unicità”, conclude il post sul blog.

Spazio anche ad un “nuovo” endgame. Una volta raggiunto il livello 50, i giocatori potranno sbloccare il Tabellone dell’Eccellenza, che permetterà di ottenere benefici personalizzati volti a potenziare l’eroe. Nel Tabellone dell’Eccellenza si avanza giocando e accumulando punti esperienza, si sbloccheranno diversi tasselli. Ci sono quelli normali, che forniscono benefici normali, ma anche magici, che formano un insieme di benefici più potenti, i rari, in grado di offrire benefici significativi in termine di potere e leggendari, che forniscono un nuovo potere leggendario.

Altri miglioramenti presentati nel blog riguardano gli effetti grafici, che saranno gestiti in maniera differente come nel combattimento, ove gli effetti dei colpi ai mostri seguiranno la direzione dell’incantesimo o dell’attacco in mischia. Migliorata anche la visione degli oggetti leggendari, che saranno più facile da individuare grazie ad una migliore gestione della grafica e dell’azione in combattimento. L’intero update è disponibile in lingua italiana raggiungendo questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che Diablo 4 non ha ancora una finestra di lancio confermata e che maggiori informazioni arriveranno, con molta probabilità, nel corso del prossimo anno.