Disco Elysium: il nuovo aggiornamento aggiunge la modalità Hardcore

Disco Elysium è passato dall’essere uno dei titoli di nicchia del momento ad uno dei videogiochi più chiacchierati e sorprendenti dell’anno passato. La creatura dello studio estone ZA/UM ha saputo accaparrarsi l’amore dei videogiocatori e le lodi da parte della critica, passando anche per la conquista di una manciata di premi durante gli ultimi The Game Awards 2019. Ma non è finita qui, il team di sviluppo vuole far tornare i giocatori a popolare il proprio videogioco con un nuovo aggiornamento.

Grazie all’imminente update, i giocatori potranno mettersi alla prova con la modalità Hardcore e godere del supporto al widescreen su Steam. Andando con ordine: ciò che offrirà la modalità Hardcore sarà una maggiore difficoltà ad ogni Skill Check, rendendo di conseguenza anche più difficoltoso andare a risolvere i casi. Il giocatore avrà a disposizione meno soldi e troverà anche meno valuta in giro per il mondo. Infine, come se tutto ciò non dovesse bastare, anche il costo degli articoli farmaceutici aumenta, rendendo il gioco ancor più severo.

C'è ampio spazio per riflessioni e pause.

Tuttavia, non tutto diventerà più difficile e complicato grazie alla modalità Hardcore. Il giocatore otterrà più punti esperienza, livellando più rapidamente. Le proprietà diventeranno più preziose e sebbene i debuff del Thought Cabinet siano ora più gravi, i bonus dei pensieri potranno essere usati come un vantaggio.

Disco Elysium è attualmente disponibile esclusivamente su PC (via Steam) ma una versione del titolo della software house estone è in arrivo anche su console PlayStation 4 e Xbox One durante il 2020. Avete già giocato a uno dei titoli più interessanti della scorsa annata? Siete curiosi di provare a riaffrontare il tutto con la modalità Hardcore?