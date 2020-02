DOOM Eternal: un nuovo video mostra le opzioni di personalizzazione

Manca sempre meno all’uscita di DOOM Eternal, la prossima iterazione dell’FPS frenetico e cruento sviluppato da id Software. In questi giorni il team texano si sta concentrando molto sul rilasciare costantemente piccoli dettagli sul loro nuovo gioco, e in un nuovo video lo studio si è concentrato nel mostrare le diverse opzioni personalizzabili che saranno presenti nel nuovo capitolo di DOOM.

Oltre alla possibilità di attivare e disattivare la mira assistita, i giocatori potranno anche personalizzare le opzioni di daltonismo con tre modalità disponibili. Ci sarà anche la possibilità di impostare la forza e l’intensità della modalità per daltonici selezionata, insieme anche al contrasto e alla luminosità. Inoltre, sarà possibile regolare l’opacità dell’HUD per avere un sistema d’interfaccia più o meno presente a schermo.

DOOM Eternal presenterà un ampia scelta di opzioni completamente personalizzabili che andranno a rendere il massacro dei demoni un esperienza mai vista prima d’ora nella saga di id Software. Il video si è concentrato ovviamente sulle opzioni della versione PC, mentre non è ancora chiaro come si comporteranno a riguardo le versioni console.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal verrà reso disponibile dal prossimo 20 marzo per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e Bethesda Launcher). La versione Nintendo Switch invece, è attesa più avanti nel corso del 2020, senza ancora una data di uscita meglio specificata. Cosa ve ne pare della customizzazione delle opzioni di DOOM Eternal?