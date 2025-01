Doom ora viene usato per capire se sei un robot

Un nuovo tipo di CAPTCHA basato sul classico gioco DOOM è stato creato da Guillermo Rauch, CEO di Vercel, utilizzando l'AI builder dell'azienda. Invece dei tradizionali test di riconoscimento testo o immagini, questo sistema innovativo chiede agli utenti di giocare a DOOM e uccidere almeno tre mostri per verificare di non essere bot.

Il CAPTCHA basato su DOOM, visibile online, sta generando grande interesse nella community di sviluppatori su Hacker News. Mentre alcuni lo trovano troppo difficile, altri lo definiscono "metal" e paragonabile ai CAPTCHA tradizionali per complessità. Potete provarlo per voi stessi qui.

Sebbene l'idea di usare DOOM come CAPTCHA non sia completamente originale, questa implementazione rappresenta un approccio innovativo ai sistemi di verifica dell'identità umana online. Combina, infatti, l'aspetto ludico di un classico videogioco con la funzione di sicurezza, offrendo un'esperienza utente unica rispetto ai formati standard.

Il progetto dimostra come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata creativamente per ripensare concetti consolidati come i CAPTCHA, aprendo nuove possibilità nell'interazione uomo-macchina sul web.

I CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) furono inventati nel 2000 da Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas Hopper e John Langford della Carnegie Mellon University. L'obiettivo era creare un test automatizzato che potesse distinguere gli esseri umani dai bot computerizzati.

DOOM, d'altra parte, è un gioco iconico che ha rivoluzionato l'industria dei videogiochi quando è stato rilasciato nel 1993 da id Software. È considerato uno dei pionieri degli sparatutto in prima persona e ha contribuito a definire il genere.

Il codice sorgente di DOOM è stato rilasciato al pubblico nel 1997, permettendo alla comunità di sviluppatori di creare numerose mod e port del gioco.