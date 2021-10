DOOM ormai non ha più limiti, è giocabile anche su Twitter

In passato abbiamo più volte sottolineato come il primo storico capitolo di DOOM sia ormai eseguibile anche sulle piattaforme e nei luoghi più impensabili. Questa volta però, il titolo id Software è riuscito a girare anche su un social network.

Si tratta di Twitter, dove il grande classico FPS sta facendo divertire gli affezionati del primo capitolo degli anni ’90 grazie al bot Tweet2Doom. Basta seguire la pagina Twitter e twittare per poter inziare una partita.

È bastato poco che questo account Twitter è diventato abbastanza popolare tra gli appassionati, i quali stanno già imbastendo una sorta di sfida a suon di record con speed run sul classico sparatutto che ha fatto la storia del videogioco.

🎥 Random plays Description: 10 randomly selected @tweet2doom nodes rendered in a single video

Framerate: 60 fps pic.twitter.com/PEPbo3uUDb — Tweet2Doom (@tweet2doom) October 14, 2021

Risulta sempre incredibile e curioso come un gioco come DOOM sia costantemente preso in esame per provare a farlo girare su dispositivi sempre più impensabili, come per esempio su una GoPro.