DOOM 2: le armi diventano strumenti di Paint! Merito di una folle mod

Di mod leggermente fuori di testa se ne vedono molte. Alcune hanno un senso, altre invece (come questa di DOOM 2) molto spesso sono semplicemente frutto di un attimo di pazzia. Tutto volto, ovviamente, a strappare un sorriso a chi le vede soprattutto a chi decide (anche solo per un attimo) di volerle sistemare all’interno di un videogioco.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, la mod di DOOM 2 di cui andiamo a parlare mette al centro uno strumento di Windows conosciuto oramai da decenni. Parliamo ovviamente di Microsoft Paint, un software per lo sviluppo di disegni e di photo manipulation già integrato nel sistema operativo della casa di Redmond. L’obiettivo finale di questa mod è quello di prendere dei pessimi disegni creati con il tool di Windows e rimpiazzare le armi a disposizione del nostro protagonista. Pazzia oppure genialità? Probabilmente un mix di entrambe le cose.

Il risultato finale è decisamente molto, molto incoraggiante a dire il vero. Fa abbastanza sorridere vedere come in realtà in DOOM 2 non si utilizza più nessun fucile o qualsiasi altro tipo di arma ma una staccionata oppure un pennello. La quantità di disegni è ovviamente limitata ma è comunque possibile scegliere il vostro preferito. Per quanto ci riguarda, in realtà, il migliore è sicuramente la bottiglia. Con tutti i suoi pixel neri che richiama subito alla mente quegli anni ’80 e ’90, dove prima che la pixel art diventasse, appunto, un’arte in realtà l’aspetto era dettato dalla poca capacità di elaborazione di console e PC.

Potete scaricare questa folle mod di DOOM 2 da ModDB. Chiaramente ve ne sconsigliamo l’utilizzo in maniera prolungata: potrebbe riuscire seriamente a farvi storcere il naso. Bisogna dire, però, che per una o due sessioni di gioco potrebbe riuscire nel suo intento, ovvero quello di strapparvi una risata. In attesa, ovviamente, della prossima, folle mod.