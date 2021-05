DOOM non ha più confini, il classico FPS giocato su una GoPro

Capita sempre più spesso che la community di DOOM ci regali delle idee a dir poco inaspettate. Il mese scorso abbiamo visto come il grande classico del genere FPS sia riuscito ad andare oltre le piattaforme da gaming tradizionali, emigrando prima su un display per le ordinazioni del McDonald e poi su uno schermo olografico. Gli appassionati dello sparatutto, però, non si accontentano mai e oggi scopriamo che un fan è riuscito a far girare il gioco anche su un altro dispositivo elettronico tutt’altro che adibito per il gaming.

Grazie a quanto pubblicato dall’utente ‘Maserati522 su Reddit, scopriamo che questo appassionato di DOOM è riuscito a far girare (e a giocare) al grande classico dei primi anni ’90 su un controller per un drone GoPro. A differenza di alcuni “porting” parecchio complessi che abbiamo visto in passato, in questo caso la procedura è stata abbastanza semplice, dato che questi controller di base funzionano con un sistema operativo Android.

Le difficoltà cominciano ad arrivare una volta avviato il gioco, quando il giocatore deve iniziare a muoversi all’interno dei labirintici livelli di DOOM. Il controller del drone GoPro non è designato per giocare, e si vede. I controlli per muoversi e sparare sono mappati solamente sul joystick sinistro rendendo l’esperienza davvero molto complessa dato che nessun altro pulsante sembra essere personalizzabile e questo porta all’impossibilità di sparare ai nemici.

Com’è possibile vedere tramite il video pubblicato su Reddit da questo appassionato, DOOM sul controller di un dronge GoPro funziona proprio bene e in totale fluidità. L’unico problematica è emersa a posteriori, quando questo fan si è accorto che l’operazione svolta è andata a danneggiare il controller, obbligandolo a resettarlo alle impostazioni di fabbrica.