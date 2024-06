Doom: The Dark Ages rende l'armata delle tenebre un film da oratorio

Subito dopo Call Of Duty Black Ops 6, l'Xbox Games Showcase si tinge di rosso sangue. Accompagnato dai graffianti riff di chitarra di Mick Gordon, il trailer di Doom: The Dark Ages ci conferma che il terzo capitolo del nuovo corso della saga, sarà ambientato in un distopico medioevo, così come pronosticato dai rumor delle scorse settimane.

Purtroppo non è un reboot di Quake come molti speravano, ma se avete seguito le indiscrezioni e i rumors, probabilmente sapevate già che sarebbe stato così.

Doom: The Dark Ages è in sviluppo da circa quattro anni e arriverà nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il gioco presenta un flusso di combattimento molto familiare ai fan della serie, mantenendo l'azione frenetica che contraddistingue i titoli Doom.

Una delle nuove aggiunte più interessanti è lo scudo motosega, che promette di aggiungere una nuova dimensione strategica al combattimento. Come suggerisce il nome, il gioco è ambientato in un periodo medievale, ma rimane fedele alle sue radici come sparatutto frenetico, sanguinario e ricolmo di demoni da smembrare.

Inizialmente conosciuto con il nome in codice Year Zero, Doom: The Dark Ages è il primo gioco sviluppato da iD Software come studio di Microsoft, dopo l'acquisizione di Bethesda e Zenimax nel 2020. Questo segna un'importante tappa nella storia dello studio, ora parte del conglomerato Microsoft.

Dopo il rilascio di Doom Eternal nel 2020, che ha ricevuto due espansioni e numerosi aggiornamenti, iD Software è rimasto relativamente silenzioso, evitando di partecipare a showcase o di rivelare pubblicamente i propri progetti futuri.

Con l'arrivo di Doom: The Dark Ages, i fan possono aspettarsi un'ambientazione unica, tonnellate di sangue e la celebre mescola fra azione frenetica e shooting di primissimo livello, che hanno reso celebre la serie.