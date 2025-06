L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno sui social media di FromSoftware, lasciando i giocatori di Elden Ring Nightreign con un misto di eccitazione e terrore puro. Il prossimo boss a ricevere il trattamento Everdark sarà Fulghor, il Cavaliere della Deriva Oscura, già considerato uno degli avversari più spietati del gioco nella sua forma standard. La data è segnata in rosso sul calendario: 25 giugno alle 6 del pomeriggio (ora del Pacifico), quando questa versione potenziata farà la sua comparsa nel mondo di gioco.

A distanza di quasi un mese dal lancio di Nightreign, la strategia di FromSoftware per mantenere alta la tensione si sta rivelando tanto efficace quanto sadica. Mentre molti giocatori stanno ancora lottando per padroneggiare i Nightlord nella loro forma originale, gli sviluppatori hanno già introdotto le versioni Everdark - incarnazioni potenziate che aggiungono una terza fase ai combattimenti già esistenti. Il primo a subire questa trasformazione è stato Gaping Jaw, che nella sua nuova forma scatena tornado vorticosi, fulmini viola e teletrasporti istantanei in stile... Dragon Ball Z.

Come accade con tutti i boss del team di sviluppo giapponese, una volta memorizzati i pattern di attacco di un Nightlord, gli scontri tendono a diventare prevedibili e meno emozionanti. L'introduzione delle varianti Everdark rappresenta quindi una necessità vitale per preservare quella sensazione di caos controllato che rende unici questi combattimenti.

La sfida si intensifica

Il messaggio criptico di FromSoftware - "Radunate le vostre forze, Nightfarer. Solo la radianza tonante potrà placare gli echi sacri della Notte" - nasconde un indizio prezioso per i giocatori più attenti. Il riferimento alla "radianza tonante" conferma che Fulghor mantiene la sua debolezza al danno da fulmine anche nella forma Everdark. Questa informazione si è rivelata cruciale per molti team che sono riusciti a sconfiggere il boss originale, utilizzando attacchi elettrici coordinati per stordirlo ripetutamente durante il combattimento.

Tuttavia, l'esperienza con Gaping Jaw Everdark ha dimostrato che queste versioni potenziate non si limitano a incrementare vita e danni. I boss subiscono modifiche meccaniche sostanziali che richiedono approcci completamente nuovi. Chi ha affrontato la versione potenziata di Gaping Jaw racconta di aver dovuto reimparare completamente le strategie di combattimento, trasformando quello che sembrava un semplice upgrade in una sfida completamente rinnovata.

La scelta di FromSoftware di concentrarsi sui boss più difficili per le versioni Everdark solleva interrogativi interessanti sulla direzione del gioco. Invece di potenziare prima i Nightlord più accessibili, il team di sviluppo ha optato per un approccio che sembra quasi voler mettere alla prova la determinazione dei giocatori più esperti. Questa strategia, seppur potenzialmente frustrante per alcuni, dimostra una fiducia nella community e nella sua capacità di adattarsi a sfide sempre più complesse.

L'impatto di queste aggiunte sulla longevità di Nightreign è innegabile. Molti giocatori veterani ammettono di aver raggiunto un punto in cui affrontano i run principalmente per completare le missioni Remembrance, senza più provare quella tensione iniziale caratteristica degli scontri con i Nightlord. Le versioni Everdark rappresentano quindi una boccata d'aria fresca necessaria per rivitalizzare l'esperienza di gioco.