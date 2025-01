DOOM The Dark Ages sembra uno dei giochi più clamorosi di questo 2025 | Anteprima

Il panorama videoludico si sta preparando per un 2025 ricco di videogiochi molto attesi, ma tra questi spicca un nome che non ha certamente bisogno di presentazioni: DOOM: The Dark Ages. Dopo l’acclamazione universale (e più che giustificata) per Doom 2016 e Doom Eternal, id Software sembra intenzionata a spingersi ancora più in là, creando un prequel che promette di ridefinire, ancora una volta, gli standard della serie.

Un prequel che espande la lore

Doom The Dark Ages è, come confermato dagli sviluppatori, un prequel diretto di Doom 2016. Questo nuovo capitolo ci porterà alle origini del DOOM Slayer, raccontando gli eventi che hanno portato al gioco del 2016. La novità più interessante è sicuramente il setting: abbandoniamo l’estetica futuristica per un’ambientazione medievale oscura e gotica, un mix tra fantasy e sci-fi che aggiunge profondità all’universo di DOOM. Nonostante il cambio di ambientazione, il focus rimane lo stesso: combattere orde di demoni infernali.

La trama si preannuncia più ambiziosa del solito, con id Software che ha deciso di puntare molto di più sulla narrazione rispetto al passato. Vedremo un DOOM Slayer più al centro della vicenda, grazie anche alla presenza più serrata di cutscene in terza persona, una rarità per la serie, oltre che di interazione con un gran numero di personaggi. Inoltre, il mondo di gioco sarà ricco di collezionabili, upgrade e dettagli narrativi che aiuteranno i giocatori a immergerci completamente nella storia.

Un ritorno alle origini

Il cuore di DOOM è sempre stato il gameplay, e The Dark Ages non fa eccezione. id Software ha deciso di tornare a un approccio più classico, eliminando le sezioni di platforming che in DOOM Eternal avevano diviso il pubblico. Il nuovo Slayer è descritto come un “carro armato veloce”, un combattente più piantato a terra ma capace di scatenare un inferno in battaglia.

Una delle novità più interessanti è l’introduzione di un’arma che pare già come iconica: la “sega scudo”. Questo simpatico strumento multiuso portatore di morte permette di parare i colpi, attaccare i nemici e persino risolvere enigmi ambientali. Il gameplay sarà arricchito anche da tre nuove armi da mischia: un flagello di ferro per affrontare i nemici più grandi, un guanto elettrificato per attacchi rapidi e una mazza chiodata per colpi devastanti. Tutte queste armi saranno migliorabili, offrendo ulteriori possibilità nel corso dell'intera campagna.

Le classiche armi da fuoco non mancheranno: dallo shotgun al fucile a impulsi, fino ad armi completamente nuove (come un'arma che consente di impalare i nemici), il roster è più vario che mai. Inoltre, il sistema di ultimate – i colpi finali per eliminare i nemici – è stato migliorato, permettendo di eseguire le ultimate sui nemici da ogni angolazione, una scelta che renderà il combattimento ancora più fluido.

Ma DOOM The Dark Ages non si ferma qui. Due novità clamorose sono state rivelate durante il Developer Direct (anche se erano state già anticipate durante il primo trailer a giugno): la possibilità di guidare un robot gigante chiamato Atlan, alto quanto un palazzo di trenta piani pensato per prendere a pugni demoni antichi, e l’introduzione di un drago cibernetico spara-fiamme. Entrambi questi elementi promettono di aggiungere varietà al gameplay e momenti di pura invincibilità. Dopotutto, perché no?

Tecnicamente incredibile

Dal punto di vista tecnico, il gioco sfrutterà lo storico motore grafico id Tech, uno dei più ottimizzati e apprezzati sul mercato. Le ambientazioni, che includeranno foreste, cripte e l’immancabile inferno, sembrano incredibilmente dettagliate e varie. Anche la colonna sonora, pur con l’assenza di Mick Gordon, sembra mantenere gli standard elevatissimi della serie, grazie a un nuovo team di compositori: Finishing Moves.

Tirando le somme

La passione di id Software per il proprio lavoro è palpabile, e questo è uno degli aspetti più rassicuranti. Con un gameplay così raffinato, una trama più ambiziosa e un comparto tecnico di altissimo livello, DOOM The Dark Ages si pone già come uno dei giochi più importanti del 2025. L’uscita è prevista per il 15 maggio 2025 su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, con il titolo disponibile al day one su Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Le premesse sono tali che parte senza dubbio come uno dei titoli più attesi e importanti di questo 2025. Ovviamente, bisognerà aspettare l’uscita per un giudizio definitivo, ma tutto ciò che è stato mostrato finora sembra a dir poco incredibile. Non vediamo l'ora di poterlo testare con mano e vestire nuovamente i panni del leggendario DOOM Slayer.