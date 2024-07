Dopo Banana, ora esplode su Steam il gioco dove devi cliccare il criceto meme

Nell'ecosistema sempre in evoluzione di Internet, piattaforme come Steam continuano a vedere l'emergere di nuovi e insoliti formati di giochi. Tra questi, spiccano i cosiddetti "idle" o "clicker games", capaci di salire fulmineamente nelle classifiche grazie alle loro premesse assurde - o meglio, assurdamente stupide -. Questi giochi estremamente semplici dove l'azione principale, nonché l'unica da svolgere, è cliccare in continuazione su un elemento, hanno seguito le orme di titoli come Cookie Clicker e Idle Champions of the Forgotten Realms.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del fenomeno Banana, mentre ora un altro titolo stra conquistando gli utenti Steam: "Hamster", un gioco che, come suggerisce il nome, coinvolge il cliccare reiteratamente su un'immagine a bassa risoluzione di un criceto diventata famosa per essere meme. Alcune volte, cliccando sull'immagine, il criceto reagisce tremando, con intensità variabile. Secondo la pagina di Steam, il gioco permette di "raccogliere moltissimi tipi differenti di criceti nell'inventario di Steam, semplicemente giocando", con nuovi oggetti disponibili "ogni 90 minuti".

Questi oggetti possono essere utilizzati come skin, ma sono disponibili anche per acquisti MTX (transazioni microtransazionali), che rappresentano essenzialmente varianti dell'immagine originale del criceto modificata con l'aggiunta di elementi come corna di diavolo od occhi più grandi. Questo design, che ricorda lo stile dei NFT, ha attirato un numero significativo di giocatori. Hamster ha raggiunto un picco di 16.988 giocatori nelle ultime 24 ore.

È probabile che, come spesso accade con questi giochi, il conto dei giocatori sia gonfiato dall'uso di bot, usati da chi spera di guadagnare oggetti vendibili per denaro reale, mettendo in luce un gioco frettolosamente realizzato che di per sé offre poco intrattenimento.

Se ci tenete, potete scaricare il gioco gratis nella sua pagina Steam.