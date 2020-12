Dragon Age 4 UFFICIALE, lo vedremo ai Game Awards

Lo state aspettando con ansia? Sembrava ormai impossibile, eppure da un tweet di Geoff il tutto ormai è risulta più che reale. Il prossimo 10 Dicembre avremo infatti l’occasione di dare una prima occhiata a quello che potrebbe essere il capitolo di rinascita della serie di Dragon Age. Dopo un teaser che mostrava semplicemente i vari concept dietro al titolo, questa volta la cosa è ufficiale e vedremo forse il titolo in azione. Il tweet del presentatore parla chiaro, è tempo di dare un’occhiata a quello su cui sta lavorando Bioware da un po’ di tempo a questa parte.

Anche se ultimamente la “casa delle idee di EA” ha saputo crearsi delle “inimicizie” all’interno della community di videogiocatori, soprattutto con il loro ultimo lavoro Anthem, sembra che con questo capitolo si voglia tornare sui propri passi. Imparando dagli errori si può solo che migliorare e già un paio di mesi fa avevamo avuto un assaggio di come il mondo di gioco poteva presentarsi. Oscuro, cupo e inospitale, cosi i ragazzi della software house avevano descritto i vari concept su cui molti fan hanno speculato per mesi e mesi.

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2020

Ora è però tempo di attendere e non vediamo l’ora di poter mettere finalmente una buona parola sul lavoro svolto in questi ultimi anni e soprattutto in gran silenzio. Voi cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo della serie? Un ritorno alle meccaniche di Dragon Age Origins potrebbe fare al caso vostro? Oppure preferite un miglioramento e una rivisitazione di quello visto in Inquisition?

Il tutto ovviamente è ancora da scoprire, ma ormai siamo vicina e manca poco più di una settimana allo show più atteso di Dicembre e noi saremo qui per darvi le notizie in tempo reale. Voi intanto fateci sapere cosa vi aspettate da Dragon Age 4 e soprattutto da questi Game Awards! Come sempre nello spazio dei commenti sotto la notizia!