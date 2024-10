Dragon Age: The Veilguard, ecco i requisiti PC completi

BioWare ha annunciato i requisiti tecnici per PC di Dragon Age: The Veilguard (prenotabile su Amazon), il nuovo capitolo della serie di giochi di ruolo. L'azienda ha confermato che il gioco non utilizzerà alcun DRM di terze parti, incluso Denuvo, e ha rivelato i requisiti dettagliati per giocare con il ray tracing attivato.

Questa notizia è significativa per i giocatori PC, in quanto fornisce informazioni cruciali sulla compatibilità hardware e sulle prestazioni attese del gioco. L'assenza di DRM di terze parti è particolarmente rilevante, poiché spesso tali sistemi sono criticati per il loro impatto sulle prestazioni e l'accessibilità dei giochi.

Requisiti di sistema dettagliati

Per giocare a 1080p e 30 FPS con impostazioni basse, i requisiti minimi includono:

Windows 10/11 a 64 bit

Processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X

16 GB di RAM

NVIDIA GTX 970/1650 o AMD Radeon R9 290X

100 GB di spazio su disco (SSD raccomandato)

Per prestazioni migliori a 1440p/30 FPS o 1080p/60 FPS con impostazioni alte, i requisiti raccomandati sono:

Windows 10/11 a 64 bit

Processore Intel Core i9-9900K o AMD Ryzen 7 3700X

16 GB di RAM

NVIDIA RTX 2070 o AMD Radeon RX 5700XT

SSD obbligatorio - 100 GB di spazio su disco

Requisiti per il Ray Tracing

Per giocare con il ray tracing attivo, i requisiti aumentano significativamente:

Per RT parziale a 2160p/30 FPS o 1440p/60 FPS: NVIDIA RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800 XT

Per RT Ultra a 2160p/30 FPS: NVIDIA RTX 4080 o AMD RX 7900 XTX

BioWare sottolinea che per tutte le configurazioni con ray tracing è necessario un SSD e che le CPU AMD su Windows 11 richiedono AGESA V2 1.2.0.7.

L'assenza di DRM di terze parti è una scelta significativa per i giocatori PC.

Queste specifiche dettagliate permettono ai giocatori di valutare se il loro sistema è in grado di far girare Dragon Age: The Veilguard e a quale livello di prestazioni possono aspettarsi di giocare. La decisione di non includere DRM di terze parti potrebbe anche influenzare positivamente le prestazioni del gioco su una gamma più ampia di configurazioni hardware.