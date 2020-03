Dragon Ball Z Kakarot e FighterZ: ecco i nuovi contenuti aggiuntivi

Bandai Namco Games ha annunciato ufficialmente che sono in arrivo nuovi contenuti dedicata Dragon Ball Z Kakarot e Dragon Ball FighterZ, i due videogame dedicati al mondo immaginato da Akira Toriyama. Le novità per il più recente dei due giochi sono legate a Dragon Ball Super, l’apprezzata serie animata.

Il DLC di Dragon Ball Z Kakarot permetterà di ottenere una nuova trasformazione, precisamente la Super Saiyan God: per avervi accesso, sarà necessario affrontare un allenamento contro Whis, per poi affrontare Beerus in un Boss Battle Episode esclusivo. L’accesso a tale contento è libero e permetterà di usare la trasformazione in Super Sayan God durante la trama principale. Il DLC si chiama “A NEW POWER AWAKENS – Part 1” e sarà disponibile con il Season Pass nella primavera del 2020 oppure sarà acquistabile con “A NEW POWER AWAKENS – Part 2”, che uscirà più tardi durante l’anno.

Inoltre, come parte dell’Ultimate Edition, il Music Compilation Pack sarà rilasciato questa primavera e includerà le seguenti tracce:

MAKAFUSHIGI ADVENTURE!

ROMANTIC AGERUYO

WE GOTTA POWER

DETEKOI TOBIKIRI ZENKAI POWER

BOKUTACHIHA TENSHIDATTA

Dragon Soul

UNMEINO HI ~TAMASHII VS TAMASHII~

“DRAGON BALL Z” BGM (TV)

KAIBUTSU FRIEZA VS DENSETSUNO SUPER SAIYANS

YAPPARI SAIKYO SONGOKO!! (WE GOTTA POWER)

SOLID STATE SCOUTER

Sono anche state svelate maggiori informazioni sul prossimo personaggio del FighterZ Pass 3 di Dragon Ball FighterZ: Goku (Ultra Instinct)! Si tratta dell’ultima trasformazione che Son Goku può usare in battaglia. Questa tecnica separa la coscienza dal corpo di chi la usa, permettendogli di muoversi e lottare basandosi solamente sugli istinti e senza essere appesantito da pensieri o emozioni. Tutto questo rende Goku (Ultra Instinct) un personaggio con una difesa impenetrabile e diversi attacchi distruttivi.

Oltre a Goku (Ultra Instinct) e Kefla, il FighterZ Pass 3 proporrà anche altri tre personaggi che arriveranno nel 2020. Tutti i nuovi personaggi sono acquistabili singolarmente o come tramite il FighterZ Pass.