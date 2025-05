Giochi picchiaduro | I migliori del 2025

Tra i generi più in voga da sempre nel vasto universo videoludico ci sono i picchiaduro. Anche la generazione passata ha proposto alla grossa fetta di appassionati di questo genere tutta una serie di esperienze di altissimo livello. Sul mercato c’è praticamente un picchiaduro per ogni gusto, e non mancano affatto anche alcune sperimentazioni sul genere. Tra sequel di grandi saghe storiche, e new entry che sono già entrate nel cuore dei giocatori, i picchiaduro si riconfermano un genere molto seguito e giocato da uno zoccolo duro di appassionati che è costantemente in crescita.

Se da una parte troviamo grandi ed immortali franchise come Tekken e Street Fighter, rinati proprio con gli ultimi capitoli dopo che avevano vissuto momenti non proprio ottimali, negli scorsi anni abbiamo assistito anche all'arrivo di altri competitor che si sono fatti strata nella categoria, guadagnandosi una fetta di giocatori notevole. Vediamo, dunque, insieme quali sono i migliori giochi picchiaduro da poter acquistare nel 2025!

Tekken 8

Tekken 8 segna il ritorno trionfale del leggendario picchiaduro, spingendo la serie verso nuove frontiere con una grafica sbalorditiva, meccaniche di gioco rivoluzionate e una storia epica che conclude il drammatico conflitto tra padre e figlio, Kazuya Mishima e Jin Kazama. Preparati a scontri intensi e spettacolari, dove ogni pugno, calcio e mossa speciale può decidere le sorti della battaglia.

L'esperienza di gioco è un concentrato di adrenalina e strategia. Il sistema di combattimento iconico di Tekken è stato evoluto con l'introduzione di nuove meccaniche che premiano l'aggressività e l'offensiva, mantenendo al contempo la profondità tattica che ha reso la serie celebre. Ogni personaggio vanta un moveset unico e complesso, offrendo infinite possibilità di combo e strategie da padroneggiare.

Oltre alla ricca modalità storia, Tekken 8 offre una vasta gamma di modalità di gioco per giocatore singolo e multiplayer, permettendoti di sfidare amici online o affinare le tue abilità contro l'IA. Il ritorno di modalità classiche e l'introduzione di nuove opzioni assicurano poi ore di combattimenti appassionanti.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 irrompe sulla scena come un'esplosione di energia, ridefinendo il genere dei picchiaduro con un mix perfetto di tradizione e innovazione. Troverai un'esperienza accessibile ai neofiti ma profondamente appagante per i veterani, grazie a un sistema di controllo rivoluzionario, una grafica vibrante e un'offerta di contenuti ricchissima.

L'esperienza di gioco è fluida e reattiva, con un sistema di controllo "Modern" intuitivo che permette anche ai giocatori alle prime armi di eseguire mosse speciali e combo spettacolari con facilità. Per i puristi, il classico schema di controllo "Classic" rimane fedele alle radici della serie, offrendo una profondità tattica senza pari. La nuova meccanica del "Drive System" aggiunge poi un ulteriore strato di strategia, aprendo nuove possibilità offensive e difensive.

La narrazione si espande con una coinvolgente modalità storia per giocatore singolo, "World Tour", che ti permette di creare il tuo avatar, esplorare il mondo di Street Fighter, interagire con i personaggi iconici della serie e apprendere le loro tecniche. Questa modalità è un vero e proprio RPG nel mondo dei combattimenti, offrendo ore di contenuti e personalizzazione.

Il roster di personaggi è un mix eccitante di volti familiari e nuove entusiasmanti aggiunte, ognuno con la propria storia, stile di combattimento unico e mosse speciali spettacolari. Che tu preferisca la potenza bruta, la velocità fulminea o la maestria delle proiezioni, troverai sicuramente un combattente che si adatta al tuo stile.

Oltre alle classiche modalità Versus e Arcade, Street Fighter 6 offre un hub online, il "Battle Hub", che funge da punto di incontro virtuale per i giocatori di tutto il mondo, permettendo di socializzare, sfidarsi e partecipare a eventi.

Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 segna un audace nuovo inizio per la leggendaria saga, reimmaginando le origini dei suoi iconici personaggi e dando vita a un universo narrativo inedito, creato dal Dio del Fuoco Liu Kang. L'esperienza di gioco è visceralmente appagante e strategicamente profonda: il sistema di combattimento che ha reso celebre Mortal Kombat ritorna in forma smagliante, con combo devastanti, mosse speciali spettacolari e i leggendari "Fatalities" che non mancheranno di impressionare per la loro cruenta creatività. La nuova meccanica dei "Kameo Fighters" introduce combattenti di supporto che possono essere chiamati in battaglia per estendere combo, interrompere gli attacchi avversari e aggiungere un ulteriore livello di strategia agli scontri.

La narrazione è ambiziosa e coinvolgente, riscrivendo le storie di personaggi classici come Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden e molti altri, presentando nuove dinamiche e alleanze in un universo appena forgiato. La modalità storia cinematografica ti immergerà in un racconto epico pieno di intrighi, tradimenti e scontri mozzafiato.

Il roster di combattenti combina volti familiari con nuove entusiasmanti aggiunte, ognuno con uno stile di combattimento unico e un set di mosse devastanti da padroneggiare. La personalizzazione dei personaggi offre un livello di profondità inedito, permettendoti di modificare l'aspetto e le abilità dei tuoi guerrieri preferiti.

Guilty Gear Strive

Guilty Gear Strive è una vera e propria esplosione di stile e potenza. Preparati a scontri frenetici e spettacolari, dove ogni personaggio è un'icona con il proprio stile di combattimento unico e una storia avvincente da raccontare. Parliamo di un mix perfetto di aggressività e strategia: il sistema di combattimento, pur mantenendo la complessità che ha reso celebre la serie, è stato reso più intuitivo per accogliere anche i nuovi giocatori. Le meccaniche come il "Roman Cancel" e il "Wall Break" offrono infinite possibilità di combo creative e strategie offensive, premiando l'audacia e la conoscenza del proprio personaggio.

La narrazione raggiunge nuove vette cinematografiche, con una modalità storia completamente animata che conclude l'epica saga di Sol Badguy e Ky Kiske. Immergiti in un racconto ricco di dramma, azione e personaggi indimenticabili, esplorando le loro motivazioni e i loro legami in un mondo sull'orlo del cambiamento.

Il roster di personaggi è un mix eclettico di veterani amati e nuove aggiunte carismatiche, ognuno con uno stile di combattimento unico e una personalità distintiva. Che tu preferisca la velocità fulminea, la potenza devastante o le strategie più complesse, troverai sicuramente un personaggio che risuona con il tuo stile di gioco.

Oltre alla ricca modalità storia e alle classiche modalità Versus e Arcade, anche Guilty Gear Strive offre un netcode online di alta qualità che garantisce scontri fluidi e competitivi con giocatori di tutto il mondo. La modalità "Training" è completa e dettagliata, perfetta per imparare le basi o affinare le tue combo più avanzate.

Granblue Fantasy Versus Rising

Granblue Fantasy Versus: Rising eleva l'esperienza del suo predecessore con una grafica ancora più sbalorditiva, nuove meccaniche di gioco entusiasmanti e un'offerta di contenuti ancora più ricca, rendendolo il punto di partenza ideale per i neofiti e un'evoluzione appagante per i fan di Granblue Fantasy e dei picchiaduro in generale. Preparati a battaglie aeree spettacolari e scontri a terra intensi, incarnando i personaggi iconici del celebre universo di Granblue Fantasy.

L'esperienza di gioco è stata ulteriormente affinata per offrire un equilibrio perfetto tra accessibilità e profondità strategica. I nuovi arrivati potranno godere di comandi semplificati che permettono di eseguire mosse speciali con facilità, mentre i veterani troveranno pane per i loro denti con un sistema di combattimento ricco di sfumature, combo devastanti e l'introduzione di nuove meccaniche come l'azione "Brave Counter" che aggiunge un ulteriore livello di strategia difensiva.

La narrazione si espande con una nuova e coinvolgente modalità storia che approfondisce le avventure dei personaggi e il ricco lore del mondo di Granblue Fantasy. Il roster di personaggi è un mix affascinante di volti familiari e nuove entusiasmanti aggiunte, ognuno fedelmente riprodotto con il caratteristico stile artistico del franchise. Ogni combattente vanta un moveset unico ispirato alle proprie abilità nel gioco originale, offrendo una varietà di stili di combattimento adatti a ogni preferenza.

Oltre alle classiche modalità Versus e Online con un netcode migliorato per scontri fluidi, Granblue Fantasy Versus: Rising introduce nuove modalità di gioco come "Grand Bruise!", un party game online caotico e divertente che offre un'esperienza multiplayer inedita.

Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics è una vera e propria capsula del tempo per gli appassionati dei picchiaduro, un'imperdibile raccolta che riunisce sette gemme arcade che hanno definito un'era di scontri crossover frenetici e spettacolari. Preparati a rivivere o scoprire per la prima volta la magia di combinare gli eroi e i cattivi iconici dei fumetti Marvel con i leggendari guerrieri del mondo Capcom in battaglie che sfidano ogni limite.

L'esperienza di gioco è un concentrato di azione pura e adrenalina arcade. Ogni titolo incluso nella collezione offre il gameplay veloce, caotico e ricco di mosse speciali che ha reso celebre la serie Marvel vs. Capcom. Dai tag-team frenetici alle combo aeree infinite, preparati a padroneggiare roster di personaggi vastissimi e a scatenare attacchi devastanti che riempiono lo schermo di effetti speciali.

La collezione include pietre miliari come X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes, Marvel Super Heroes, X-Men: Children of the Atom e The Punisher. Ogni gioco è stato emulato con cura per preservare l'autenticità dell'esperienza arcade originale, permettendoti di rivivere le emozioni delle sale giochi degli anni '90 e dei primi anni 2000.

La narrazione, seppur spesso in secondo piano rispetto all'azione frenetica, offre comunque contesti intriganti per gli scontri, con eroi e cattivi che si scontrano in universi che si fondono. Ritrova le storie che hanno dato il via a questa leggendaria serie di crossover.

Il roster di personaggi è semplicemente leggendario, un vero e proprio sogno per gli appassionati di entrambi gli universi. Potrai controllare icone come Spider-Man, Wolverine, Captain America, Iron Man, Ryu, Chun-Li, Ken, Morrigan, Dante e molti, molti altri, ognuno con le proprie mosse speciali iconiche e combo devastanti.

La grafica, pur mantenendo il fascino pixelato dell'epoca arcade, è vibrante e piena di personalità, con animazioni fluide e spettacolari che rendono ogni scontro un vero e proprio spettacolo visivo. Infine, le colonne sonore epiche e orecchiabili ti catapulteranno direttamente nell'atmosfera delle sale giochi.

Super Smash Bros. Ultimate

Infine, non potevamo non accontentare anche gli amanti di Nintendo con Super Smash Bros. Ultimate, un titolo che non è solo un picchiaduro, bensì è una celebrazione monumentale della storia dei videogiochi, un'esperienza epica che riunisce un roster di personaggi leggendari provenienti da innumerevoli franchise in scontri caotici, divertenti e profondamente competitivi. Preparati a un'esperienza di combattimento senza precedenti, dove icone come Mario, Link, Pikachu, Sonic, Solid Snake, Cloud Strife e molti, moltissimi altri si scontrano in arene dinamiche ispirate ai loro mondi.

Super Smash Bros è immediato e accessibile ai neofiti, ma incredibilmente profondo e strategica per i giocatori esperti. L'obiettivo è semplice: scaraventare gli avversari fuori dallo schermo. Ma la padronanza dei movimenti, degli attacchi, delle mosse speciali uniche per ogni personaggio, delle schivate, delle prese e dell'utilizzo degli oggetti offre infinite possibilità tattiche e combo spettacolari. Ogni personaggio ha uno stile di combattimento distintivo, rendendo ogni scontro una sfida unica e stimolante.

Il roster di combattenti è semplicemente il più grande e ambizioso mai visto in un picchiaduro, un vero e proprio "Everyone is Here!" che include tutti i personaggi apparsi nei precedenti capitoli della serie, oltre a numerose e acclamate nuove aggiunte. La varietà di stili di gioco è sbalorditiva, garantendo che ogni giocatore possa trovare un personaggio che si adatti alle proprie preferenze.

Super Smash Bros. Ultimate offre una miriade di modalità di gioco, sia in locale che online, per divertirsi con gli amici o sfidare giocatori di tutto il mondo. Dalle mischie caotiche alle battaglie competitive più serie, c'è sempre un modo per scatenare la battaglia.