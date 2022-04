Vi ricordate la polemica emersa in merito alla longevità di Dying Light 2: Stay Human? In breve, Techland aveva dichiarato un monte ore pari a 500 per completare ogni singolo aspetto del gioco. A distanza di alcuni mesi dalla release del titolo e con l’aggiornamento che ha introdotto il New Game Plus, in tanti sono sicuramente ancora molto lontani dal raggiungerlo. Non però il compositore della serie, che è riuscito ad ottenere un totale di 2.000 ore.

Dying Light 2

Olivier Deriviere è un musicista che ha lavorato a tantissime colonne sonore, di tantissimi videogiochi diversi. Tra questi troviamo GreedFall, Remember Me, Vampyr, Streets of Rage 4 e appunto Dying Light 2: Stay Human. Tutto nasce da un post su Twitter, dove Techland ha chiesto chi avesse raggiunto le ore necessarie per completare ogni singolo aspetto del gioco. Deriviere ha condiviso il post, allegando anche la schermata del tempo totale di gioco, che è decisamente impressionante: ben 2.020 ore.

“Sono sicuro che non sia equo ma…” le parole che accompagnano il suo post pubblicato su Twitter. In effetti non è affatto equo: Deriviere ha cominciato a giocare a Dying Light 2: Stay Human molto tempo prima della sua release, probabilmente anche per una questione di beta testing e ovviamente di prove relative ad una implementazione in maniera corretta della sua musica all’interno del gioco. Nonostante ciò si tratta di un numero di ore decisamente esagerato e potrebbe essere l’unico al mondo ad averci giocato così tanto. La domanda ora sorge spontanea: qualcuno riuscirà davvero a fare di meglio oppure questo “record” è destinato a durare per sempre?

I am not sure it is a fair point but… https://t.co/mAARdu55V7 pic.twitter.com/d6vnrvx7mF — Olivier Deriviere (@oderiviere) April 20, 2022

Dying Light 2: Stay Human ha debuttato il 4 febbraio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e Xbox Series X. La versione Nintendo Switch arriverà nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.