Intergalactic: The Heretic Prophet è il nuovo gioco di Naughty Dog, ecco l'incredibile trailer

Nessuno se lo aspettava e invece eccolo qua. Intergalactic: The Heretic Prophet è il nuovo gioco di Naughty Dog in esclusiva PS5 e sarà un titolo adventure completamente sci-fi.

A questo indirizzo potete visionare lo straordinario trailer interamente realizzato in-engine rilasciato durante l'evento. Si tratta del quinto franchise di Naughty Dog e rappresenta un nuovo punto di partenza per lo studio americano che ha sfornato capolavori dal calibro di The Last of Us e Uncharted.

Attualmente non si hanno molte notizie sul gioco. La protagonista si chiama Jordan A. Mu, una cacciatrice di taglie piuttosto spavalda (almeno apparentemente). Jordan si trova intrappolata su Sempiria, un pianeta isolato da secoli, dove ogni forma di comunicazione con l’esterno è impossibile. Per sopravvivere e diventare la prima persona in 600 anni a lasciare l’orbita di Sempiria, la protagonista dovrà contare su ogni sua capacità.

Il filmato si apre con un’astronave nello spazio (tra l'altro con marca Porsche). Successivamente, vediamo Jordan mentre si rade i capelli prima di dirigersi e successivamente parlare con una donna con una benda sull’occhio. Dopo aver individuato il suo bersaglio taglia, la protagonista inserisce un CD audio con della musica e avvia la navetta verso un pianeta misterioso. Tutta questa prima parte è molto anni '80 sia nelle musiche che nella composizione della scena.

Il filmato finisce con l'inizio di uno scontro con un gigantesco robot, durante il quale Jordan, armata di una spada energetica schiva un attacco per poi colpire il nemico.

La curiosità di saperne di più su questa nuova IP, ovviamente, è altissima e non vediamo l'ora di vedere del nuovo gameplay su questo titolo. Sfortunatamente non è stata svelata una data di uscita, ma siamo sicuramente oltre il 2026.