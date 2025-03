Sony al lavoro su un gioco multiplayer orientato agli eSports? Ecco l'indizio

Un nuovo capitolo nella strategia multiplayer di Sony PlayStation sembra stia prendendo forma dietro le quinte, nonostante l'insuccesso commerciale di Concord. Attraverso un'offerta di lavoro recentemente individuata nel sito ufficiale per le candidature, emergono infatti indizi su un titolo multiplayer con ambizioni eSports, sviluppato su Unreal Engine e pianificato per multiple piattaforme, confermando la determinazione di Sony nel perseguire la strada dei giochi live service nonostante le difficoltà incontrate finora.

Gli utenti di Reddit hanno scovato quest'interessante offerta di lavoro pubblicata da uno studio PlayStation non specificato. L'annuncio cerca candidati con esperienza nell'ambito competitivo e degli eSports, suggerendo che Sony stia puntando su un titolo fortemente orientato al multiplayer competitivo. Il documento rivela che lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali, dato che il candidato prescelto dovrà guidare il progetto "dal prototipo alla produzione".

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

La natura multiplataforma del titolo è uno degli elementi più significativi emersi dall'annuncio. In linea con la recente strategia di Sony, il gioco dovrebbe debuttare simultaneamente su PC e console PlayStation, ampliando potenzialmente il bacino d'utenza e le possibilità di monetizzazione.

Un nuovo contendente nel panorama dei GAAS

Nonostante il recente fallimento di Concord, ritirato dal mercato in tempi record dopo il lancio, PlayStation sembra determinata a trovare la propria formula vincente nel settore dei game as a service. L'esempio positivo di Helldivers 2, che ha ottenuto un successo considerevole sia su PS5 che su PC, potrebbe aver convinto l'azienda a perseverare su questa strada.

La decisione di utilizzare Unreal Engine come motore grafico suggerisce la volontà di garantire prestazioni ottimali su diverse piattaforme, facilitando lo sviluppo cross-platform. Le speculazioni della community puntano verso un possibile gioco di combattimento, ipotesi alimentata dal fatto che Sony ha recentemente acquisito l'Evolution Championship Series (EVO), il più importante torneo di picchiaduro al mondo.

Le teorie della community

Tra le ipotesi più accreditate dalla community emerge la possibilità di un sequel di PlayStation All-Stars Battle Royale, il picchiaduro che nel 2012 tentò di replicare il successo di Super Smash Bros. con i personaggi dell'universo PlayStation. Considerando l'acquisizione dell'EVO e l'ampliamento del portfolio di proprietà intellettuali di Sony negli ultimi anni, un nuovo capitolo potrebbe avere senso strategico.

Altri utenti hanno evidenziato similitudini con il cancellato Battle Royale di Twisted Metal, esprimendo rammarico per l'abbandono di quel progetto che avrebbe potuto occupare una nicchia simile. La presenza di Jason Blundell, ex sviluppatore di Call of Duty Zombies, che avrebbe formato un nuovo studio con ex membri di Deviation Games, aggiunge ulteriore interesse alle speculazioni.

Un dettaglio non trascurabile dell'offerta di lavoro riguarda i piani di espansione verso il mercato mobile. Sony ha dichiarato più volte l'intenzione di esplorare il settore degli smartphone, un territorio ancora largamente inesplorato per l'azienda ma potenzialmente molto redditizio.

Considerando lo stato embrionale del progetto, è improbabile che vedremo un annuncio ufficiale nel breve periodo. La sfida sarà trovare la formula giusta per conquistare un pubblico sempre più esigente e già servito da numerosi competitor di alto livello.