C'è chi l'ha realizzato una Ps One... un po' particolare

La creatività nel modding di console videoludiche ha raggiunto nuove vette di eccentricità con una recente trasformazione di una Ps One. Un modder conosciuto come GingerofOz ha recentemente completato un'impresa singolare: convertire una PlayStation One in un ibrido a forma di granchio perfettamente funzionante. Partendo da un'illustrazione concettuale dell'artista Anh Dong, questo artigiano digitale ha dato vita tridimensionale alla "PlayStacean", una console che riprende le sembianze di un crostaceo completa di controller a forma di chele.

Il processo creativo è iniziato con l'acquisto di una PS One su eBay, scelta come base per questa insolita metamorfosi. GingerofOz ha dovuto affrontare numerose sfide tecniche per trasformare il disegno bidimensionale di Dong in un oggetto tridimensionale funzionante. Dopo un meticoloso lavoro di modellazione 3D, è riuscito a stampare un guscio esterno che riproducesse fedelmente l'estetica dell'illustrazione originale.

Parallelamente alla creazione dell'involucro crostaceo, il modder ha lavorato sulla pulizia e ottimizzazione dell'hardware interno della console originale. Uno degli aspetti più complessi è stato senza dubbio la realizzazione dei controller, ribattezzati "claw-troller" (controller a chela), che pur essendo perfettamente funzionanti e specificamente progettati per la PlayStacean, risultano tutt'altro che ergonomici.

Una volta completato il progetto, lo stesso creatore ha espresso sentimenti contrastanti riguardo alla sua creazione. "Ho sentimenti contrastanti su questo esemplare. È così grande e goffo rispetto a una normale PS One. Alcuni dei piccoli meccanismi non funzionano in modo fluido e questo controller a forma di granchio è davvero scomodo da usare", ha confessato GingerofOz al termine della costruzione.

Questa ammissione evidenzia, però, anche il classico conflitto tra estetica e praticità che spesso emerge nei progetti di modding. La PlayStacean è sicuramente molto originale, ma sacrifica parte della funzionalità che caratterizzava la console originale, diventando più un oggetto da esposizione che un dispositivo pensato per l'utilizzo quotidiano.

Tra l'altro, se ci pensiamo, Sony sembra aver ridotto la produzione di console tematiche personalizzate. Dal lancio della PlayStation 5 (acquistabile su Amazon) nel 2020, l'azienda giapponese ha puntato principalmente sulla personalizzazione attraverso pannelli frontali intercambiabili, limitando le edizioni speciali completamente ridisegnate.

Una delle rare eccezioni è rappresentata dalle console PS5 per il 30° anniversario, lanciate lo scorso anno. Questi modelli commemorativi, caratterizzati da una nostalgica selezione di colori e riferimenti al passato del brand, sono rapidamente diventati oggetti da collezione. La loro disponibilità presso i rivenditori ufficiali è praticamente nulla, costringendo gli appassionati a rivolgersi a piattaforme come eBay, dove vengono rivendute a prezzi esorbitanti.