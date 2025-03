PlayStation, i giochi più desiderati sono quelli Xbox

La strategia multipiattaforma adottata da Microsoft nell'ultimo anni sta ripagando in modo significativo, come dimostrano i recenti dati di preordine sui PlayStation Store di tutto il mondo. Dopo aver abbandonato il concetto tradizionale di esclusiva, il colosso di Redmond ha iniziato a distribuire i propri titoli non solo sul proprio ecosistema Xbox e PC, ma anche su piattaforme concorrenti come Nintendo Switch e, più recentemente, PlayStation 5. Questo approccio, inizialmente accolto con scetticismo da alcuni appassionati, sta mostrando risultati concreti che confermano l'intuizione strategica dell'azienda di aprirsi a nuovi mercati.

Le classifiche dei preordini sui PlayStation Store di diverse regioni geografiche rivelano un dato sorprendente: Forza Horizon 5 e Indiana Jones e l'Antico Cerchio (acquistabile su Amazon), due titoli di punta dell'universo Xbox, stanno dominando le classifiche di prenotazione. Questa tendenza è particolarmente evidente nei mercati occidentali come Stati Uniti, Regno Unito e Italia, dove entrambi i giochi si posizionano stabilmente ai vertici delle classifiche.

Anche nel mercato giapponese, tradizionalmente più resistente ai titoli occidentali e caratterizzato da preferenze di gioco molto diverse, i due titoli Microsoft sono riusciti a entrare nelle classifiche dei più preordinati. Un risultato che, considerato il contesto culturale e le abitudini dei giocatori nipponici, rappresenta un successo notevole per la strategia multipiattaforma di Microsoft.

Questi dati, sebbene soggetti a continui aggiornamenti e variazioni, offrono una fotografia chiara di come il pubblico PlayStation stia rispondendo positivamente all'arrivo di titoli storicamente associati all'ecosistema Xbox. L'assenza di pregiudizi da parte degli utenti PS5 nell'acquistare giochi Microsoft dimostra che, quando si tratta di esperienze di qualità, le barriere tra piattaforme tendono a dissolversi.

L'apertura di Microsoft verso altre piattaforme non sta tuttavia cannibalizzando il successo dei titoli esclusivi Sony. Nella stessa classifica, infatti, titoli come Death Stranding 2: On the Beach e Days Gone Remastered continuano a performare egregiamente, confermando che la diversificazione dell'offerta arricchisce l'intero ecosistema videoludico piuttosto che impoverirlo.

La stessa Microsoft ha dichiarato apertamente che questa strategia multipiattaforma rappresenta un vantaggio triplo: per i giochi stessi, che raggiungono un pubblico più ampio; per gli utenti, che hanno accesso a un catalogo più ricco indipendentemente dalla console posseduta; e per gli sviluppatori, che possono contare su un mercato potenziale più esteso per i loro titoli.

Il cambiamento di paradigma attuato da Microsoft segna potenzialmente una nuova era per l'industria videoludica, in cui le esclusive hardware potrebbero diventare sempre meno rilevanti a favore di ecosistemi software e servizi più inclusivi. Questa tendenza potrebbe eventualmente spingere anche altri attori del mercato a rivedere le proprie strategie di distribuzione, orientandosi verso modelli più aperti e meno vincolati alle singole piattaforme.