Uno dei migliori giochi PlayStation si aggiorna su PS5 Pro

Quattro anni di Returnal: la nuova vita dell'acclamato roguelike con l'aggiornamento per PS5 Pro (console acquistabile su Amazon). Housemarque ha sorpreso i fan con un regalo inaspettato per celebrare il quarto anniversario del suo titolo di punta.

Senza annunci preliminari, lo studio finlandese ha rilasciato un aggiornamento gratuito che ottimizza uno dei migliori giochi PS5 per sfruttare appieno le potenzialità della PlayStation 5 Pro. Non si tratta di contenuti aggiuntivi o di nuove meccaniche di gameplay, ma di un sostanziale potenziamento tecnico che ridefinisce l'esperienza visiva di quello che era già considerato uno showcasing delle capacità dell'hardware Sony.

La versione originale di Returnal, pur rappresentando già un notevole traguardo tecnico, operava con alcuni compromessi per mantenere la fluidità dell'azione. Il gioco partiva da una risoluzione di base relativamente contenuta per poi applicare sofisticate tecniche di ricostruzione temporale fino a raggiungere i 1440p, con un successivo upscaling a 4K. Un processo complesso che comunque garantiva risultati visivi eccellenti e un framerate stabile.

Con l'arrivo di PS5 Pro, Housemarque ha potuto liberare il potenziale nascosto del suo titolo. Secondo le dichiarazioni dello studio, la densità di pixel è aumentata di 2,5 volte rispetto alla versione standard, un balzo qualitativo immediatamente percepibile anche senza analisi tecniche approfondite. Probabilmente questa ottimizzazione sfrutta la PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), la tecnologia proprietaria di Sony per l'upscaling basato su intelligenza artificiale, anche se dettagli specifici sull'implementazione non sono ancora stati confermati ufficialmente.

L'aspetto più interessante di questo aggiornamento è la sua natura: completamente gratuito e distribuito senza clamore mediatico, quasi come un gesto di gratitudine verso la community che ha supportato il titolo dal suo lancio. La filosofia di Housemarque sembra essere quella di valorizzare il proprio catalogo esistente mentre lavora su nuovi progetti, piuttosto che abbandonare le opere precedenti una volta concluso il ciclo di vendita principale.

Le prime impressioni degli utenti confermano quanto dichiarato dagli sviluppatori: Returnal su PS5 Pro appare visivamente più ricco, con una nitidezza superiore che valorizza ulteriormente il design artistico già straordinario del gioco originale. Gli effetti particellari, elemento distintivo dell'estetica di Housemarque, beneficiano particolarmente di questa maggiore risoluzione, creando scenari di combattimento ancora più spettacolari e leggibili.

Mentre i giocatori riscoprono Returnal nella sua nuova veste tecnica, Housemarque guarda già al futuro. Durante lo State of Play di febbraio, lo studio ha finalmente svelato il suo nuovo progetto: Saros. Dopo l'acquisizione da parte di Sony, questa sarà la prima opera realizzata completamente sotto l'egida dei PlayStation Studios, e le aspettative sono altissime.

Le informazioni su Saros sono ancora limitate, ma sappiamo che il titolo uscirà nel corso del 2025 e che una presentazione approfondita è prevista proprio per il prossimo anno. Il breve teaser mostrato suggerisce che lo studio finlandese continuerà a esplorare atmosfere sci-fi cupe e minacciose, probabilmente mantenendo la propria identità stilistica pur evolvendo nel gameplay.

L'aggiornamento di Returnal per PS5 Pro rappresenta quindi non solo un modo per celebrare il passato, ma anche un ponte verso il futuro dello studio. I possessori della nuova console premium di Sony possono ora riscoprire questo titolo emblematico con una veste grafica rinnovata, mentre attendono di scoprire cosa Housemarque ha in serbo per loro con la sua prossima avventura interstellare.