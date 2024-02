È tornata la PSP! No, è solo un PlayStation Portal moddato

Due ingegneri di Google hanno modificato con successo un PlayStation Portal per eseguire giochi della PlayStation Portable (PSP) tramite un emulatore. Senza alcuna modifica hardware, gli ingegneri sono riusciti a far funzionare l'emulatore sul Portal, consentendo ai giocatori di eseguire giochi PSP direttamente sul dispositivo. Il progetto ha richiesto oltre un mese di lavoro intenso per essere completato.

Sicuramente un segnale interessante per tutte quelle persone che vedono in PlayStation Portal un’occasione sprecata - soprattutto quelli che speravano davvero di avere una nuova Playstation portatile. Sebbene non sia chiaro se gli ingegneri rilasceranno dettagli su come replicare la modifica, l'interesse generato potrebbe spingere Sony a considerare la produzione di un successore del PSP, soddisfacendo così le aspettative dei fan desiderosi di una console portatile dedicata.

I giocatori hanno manifestato un forte interesse nel poter eseguire giochi localmente sul PlayStation Portal, suggerendo che esiste un mercato per una console portatile con funzionalità più avanzate. Se Sony riuscisse a soddisfare questa richiesta, potrebbe capitalizzare sul successo del PlayStation Portal e attirare una base di fan ancora più ampia.

La modifica del PlayStation Portal per eseguire giochi PSP tramite un emulatore potrebbe essere solo l'inizio di una serie di sviluppi che potrebbero portare a una maggiore personalizzazione del dispositivo e a una più ampia gamma di funzionalità per i giocatori.