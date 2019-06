E3 2019: ecco la classifica dei trailer più visti alla fiera di Los Angeles

L’E3 2019 è stato un evento ricco di trailer di giochi, che fossero completamente nuovi o annunciati da tempo. Certo, sui palchi della kermesse non abbiamo potuto vedere moltissimo gameplay, ma di certo i trailer cinematici hanno colpito noi videogiocatori. La domanda ora è: quali sono i più visti e apprezzati dal pubblico? E di conseguenza, quali sono i giochi che interessano maggiormente gli appassionati di videogame?

La risposta arriva tramite l’account Twitter di Daniel Ahmad, conosciuto anche come ZhugeEx. Come potete vedere voi stessi poco sotto, lo scettro di Re dell’E3 2019 va a Cyberpunk 2077: se non avete ancora visto il filmato, potete vederlo qui. Non solo il video di presentazione, mostrato sul palco di Microsoft, ha colpito tutti, ma è anche la presenza di Keanu “Mozzafiato” Reeves ad aver stupito gli spettatori.

Here is a look at the most viewed game trailers on Youtube out of E3.

Cyberpunk, Avengers and Star Wars are comfortably the most popular right now.

Thanks to @MikeArmbrust for the data. pic.twitter.com/nrSfPh01OL

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 12, 2019