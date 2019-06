Cyberpunk 2077: trailer e data di uscita all’E3 2019

Durante la conferenza dell'E3 2019 è stato mostrato il nuovo trailer di Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di CD Projekt RED. Ecco la data di uscita.

Durante la conferenza dell’E3 2019 è stato mostrato il nuovo trailer di Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di CD Projekt RED, già creatori di The Witcher 3.Il gioco, come sappiamo, sarà un’avventura sandbox in prima persona nel quale interpreteremo un personaggio creato da noi che cercherà di cavarsela all’interno di Night City compiendo lavori al limite della legalità-

Nel filmato possiamo vedere il protagonista, V, che entra in una stanza da quello che sembra un cliente di una missione che non è andata esattamente come sarebbe dovuto. Purtroppo il filmato non ci ha permesso di vedere vero gameplay, in quanto il filmato era in CGI. I pochi minuti disponibili, però, hanno colpito il nostro occhio per la qualità generale e per l’atmosfera.

La vera novità è che Keanu Reeves interpreterà uno dei personaggi del gioco. Si è trattato per certo di una grande sorpresa da parte di CD Projekt RED che ha fatto salire sul palco l’attore per parlare del gioco. L’entusiasmo del pubblico è stato incredibile e Reeves ha infiammato gli animi di tutti i presenti. Infine è stata detta anche la data di uscita del gioco: 16 aprile 2020.

