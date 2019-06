E3 2019 Gods & Monsters presentato durante la conferenza Ubisoft

Durante la appena conclusa conferenza di Ubisoft all'E3 2019 è stato annunciato l'intrigante ed interessantissimo Gods & Monsters.

Proprio alla fine di una discretamente interessante conferenza di Ubisoft è stato annunciato uno dei titoli fino ad ora più interessanti di questa scoppiettante kermesse di Los Angeles. Con un breve ma bellissimo trailer è infatti stato svelato al grande pubblico Gods & Monsters, un’epica avventura ambientata nella mitologia greca. L’E3 2019 continua a regalare grandi sorprese.

Ad occuparsi del titolo sara Ubisoft Quebec, gli autori dell’ottimo Assassin’s Creed: Odyssey, ultimo episodio della celebre saga di Ubisoft. Inevitabile, osservando Gods & Monsters, far volare il pensiero ad una delle saghe più famose di sempre: The Legend of Zelda. Ubisoft Quebec sembra infatti aver preso più di un’ispirazione dalle avventure di Link per Gods & Monsters.

In concomitanza con l’annuncio è stata svelata anche una breve sinossi del titolo: “I creatori di Assassin’s Creed Odyssey ci portano nell’avventura fantastica di un eroe dimenticato, partito per salvare gli dèi della Grecia. Dimostra il tuo leggendario eroismo sconfiggendo in un epico duello il loro terribile capo. Esplora liberamente un mondo fantastico dove ti aspettano prove ardue, dungeon impervi e imprese eroiche. Il tuo viaggio sarà difficile e appagante quanto la meta finale, e ti aiuterà a diventare l’eroe che sei destinato a essere”.

Rivelate inoltre anche la data di lancio e le versioni previste per il titolo presentato durante l’E3 2019 da Ubisoft: Gods & Monsters uscirà il prossimo 25 Febbraio 2020 su Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Google Stadia.

Che ne pensate di questo nuovo titolo? La mitologica Grecia ha saputo rapirvi? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!