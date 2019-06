E3 2019: presentato Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft

Durante la conferenza di Ubisoft all'E3 2019 è stato presentato il nuovo interessantissimo servizio in abbonamento Uplay+.

La conferenza Ubisoft di questo caldo E3 2019 è sicuramente stata colma di annunci interessanti. Sono infatti stati annunciati sia nuovi episodi di celebri saghe, come ad esempio Watch Dogs e Rainbow Six, ma anche update per titoli già usciti da tempo, vedi For Honor.

Tra tutti questi titoli c’è però stato spazio anche per un annuncio decisamente inaspettato: Uplay+. A prendere tale nome è il nuovo servizio in abbonamento del publisher francese che permetterà, sulla falsariga di quello che già succede con Electronic Arts e l’EA Access, ai propri iscritti di giocare ai vari titoli presenti in catalogo.

Uplay+ si prospetta essere particolarmente corposo: sono infatti stati annunciati più di 100 titoli disponibili al lancio. Il servizio includere inoltre anche giochi storici e i vari DLC presenti per le proposte del catalogo. Tutte le nuove uscite saranno inoltre disponibili fin da subito, sarà quindi possibili giocare direttamente dal Day One a titoli come Watch Dogs Legion o Ghost Recon Breakpoint.

Il servizio avrà inizio il prossimo 3 Settembre su PC ed è già possibile effettuare la pre-iscrizione seguendo questo indirizzo. Uplay+ avrà un costo di 14,99 euro al mese ma sarà possibile usufruire di un mese di prova gratuito, fino quindi al 30 Settembre, se ci si pre-registrerà al sito di prima entro il 15 Agosto.

Durante la conferenza E3 2019 di Ubisoft è inoltre stato confermato che Uplay+ sbarcherà su Google Stadia nel corso del 2020.

Che ne pensate del servizio in abbonamento presentato da Ubisoft durante la sua conferenza E3 2019? Darete una possibilità a Uplay+? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!