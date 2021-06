E3 2021: chi ha vinto il premio di gioco più atteso?

Sono stati dei giorni davvero intensi ma incredibilmente gratificanti. l’E3 è questo, un momento per sfogarsi, gioire, arrabbiarsi con amici e conoscenti su una cosa in comune: il videogioco. Sebbene lo show di Los Angeles di quest’anno si è tenuto ancora a porte chiuse e solo in formato digitale, abbiamo assistito comunque ad un sacco di reveal di giochi che usciranno prossimamente che hanno fatto felici milioni di utenti in tutto il mondo.

Al termine dello show, sono stati selezionati i vincitori dell’Official E3 2021 Awards Show tra tutti i giochi presentati in live durante i quattro intensi giorni. All’iniziativa hanno partecipato diversi redattori delle maggiori testate giornalistiche internazionali tra cui IGN, GameSpot, GamesRadar etc. i quali hanno votato i loro titoli preferiti mostrati durante le conferenze.

A vincere il premio più ambito è stato Forza Horizon 5, Il nuovo capitolo dell’amata IP di guida arcade di Playground Games. Effettivamente il trailer mostrato risulta essere davvero clamoroso e probabilmente è, al momento, il gioco più atteso dagli utenti PC e Xbox. Ricordiamo infatti che il quinto capitolo verrà rilasciato a partire dal prossimo 9 novembre e sarà giocabile anche per tutti gli iscritti al servizio Xbox Game Pass dal day one, una iniziativa a dir poco vantaggiosa.

Per quanto riguarda gli altri premi, Xbox e Bethesda si portano a casa anche la statuetta di “miglior evento”, testimoniando quanto le due aziende siano tornate in auge nell’ultimo periodo. Ma quali sono i giochi più attesi per ogni singola società? Andiamo a vederli qui di seguito.

Capcom: The Great Ace Attorney Chronicles

Gearbox Software: Tiny Tina’s Wonderlands

Indie Games: Falling Frontier

Intellivision: Asteroids

Nintendo: Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

PC Gaming Show: Songs of Conquest

Freedom Games: Airborne Kingdom

Future Games Show: Immortality

SQUARE ENIX: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Ubisoft: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Xbox/Bethesda: Halo: Infinite

Yooreka Studio: Loopmancer

Insomma, sembra che l’E3 2021 sia stato apprezzato da molti. Un altro anno e finito, in attesa del prossimo vi chiediamo cosa vi ha colpiti di più rispondendoci con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le curiosità in ambito videoludico.