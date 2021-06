Giochi in uscita | I migliori dell’E3 2021

L’E3 2021 ci sta regalando grandissime emozioni, con annunci al cardiopalma e altri inaspettati. Noi di Game Division abbiamo deciso di stilare una guida all’acquisto dedicata ai migliori giochi in uscita proposti durante la fiera di Los Angeles. Ovviamente, qualora non notaste qualche annuncio di spessore, vuol dire che le prenotazioni del titolo in questione non sono state ancora aperte: aggiorneremo la guida inserendo man mano i big mancanti. Ma bando alle ciance ed alle futili chiacchiere, e diamo uno sguardo ad alcuni dei titoli più interessanti già disponibili subito o per il pre-order!

Giochi in uscita dell’E3 2021

Battlefield 2042

A tre anni di distanza dalla release del quinto capitolo numerato, torna la saga sparatutto targata DICE con Battlefield 2042. Su next-gen, il gioco permetterà scontri su larga scala in mappe vastissime a 128 giocatori (64 su old- gen); una vera e propria guerriglia. Il Frostbite è stato rimesso a lucido con effetti ambientali ed evolution delle mappe sempre più convincenti. Uno dei giochi in uscita da non perdere per gli amanti dei Battlefield in salsa moderna, nonché uno degli sparatutto più interessanti dell’E3 2021.

Far Cry 6

El Presidente, interpretato dal grande Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), regna sovrano sulla soleggiante isola di Yara. Nel nuovo Far Cry 6, l’obiettivo sarà quello di abbattere definitivamente la dittatura di Castillo, e avrete un arsenale immenso per riuscirci: bocche da fuoco, uno zaino lancia-missili, temibili predatori addomesticati e… uno spara-Macarene! Ubisoft ha voluto creare un gioco critico e politico ma, allo stesso tempo, carico d’ironia e gunplay.

Back 4 Blood

Mostrato nuovamente all’E3 2021, Back 4 Blood è l’erede spirituale di Left 4 Dead. Il gameplay, con le orde che presseranno i 4 giocatori in coop, si è dimostrato frenetico e ansiogeno. Preparatevi a dichiarare guerra agli infetti, come gli ultimi umani rimasti sulla faccia del globo: le tipologie di non-morti saranno svariate, e siamo sicuri che non mancheranno diverse sorprese. Un grande ritorno impossibile da escludere dai giochi in uscita.

Monster Hunter Stories 2

Monster Hunter Stories 2 è il secondo capitolo della saga con combattimenti a turni. Alcala, Lamure e il Villaggio di Mahana sono solo alcune delle zone che potranno essere esplorate in sella a Monstie, durante il lungo viaggio della storia. Il titolo presenterà un comparto multiplayer cooperativo ed anche competitivo, per poter sfidare gli amici e dimostrare le proprie capacità da cacciatore. Per gli amanti della serie Capcom, è sicuramente tra i giochi in uscita da segnare sul calendario.

Dungeons & Dragons Dark Alliance

Dungeons & Dragons Dark Alliance è pronto a susseguire Baldur’s Gate: Dark Alliance e Baldur’s Gate: Dark Alliance II. Si tratta di un action/RPG che potrà essere giocato in single-player oppure in coop, fino a quattro giocatori. Fortemente ispirato all’universo di D&D, il gioco è stato mostrato nuovamente all’E3 2021, apparendo ben solido e pronto a far divertire i tantissimi fan in attesa della release ufficiale.

Chivalry 2

Chivalry 2 vi permetterà di partecipare a battaglie medioevali su larga scala, con ambienti tentacolari ed epici assedi di castelli. Il gioco sarà totalmente cross-play su tutte le piattaforme. Nonostante fosse già uscito qualche giorno fa, era impossibile da escludere dai migliori giochi in uscita mostrati all’E3 2021.

Tales of Arise

L’RPG di Bandai Namco arriverà molto presto, pronto ad offrire ore ed ore di divertimento sul mondo di Dahna. Con un ricco cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo ed appagante e una storia coinvolgente ambientata in un mondo intriso di fascino, Tales of Arise punta a portate ai massimi livelli il gioco di ruolo di scuola giapponese.

Rainbow Six Extraction

Gli operatori di Rainbow Six Extraction dovranno affrontare una terribile minaccia aliena. In giocatore singolo, oppure in coop, dovrete contenere il più possibile il parassita extra-terrestre che minaccia l’umanità. Come mostrato all’E3 2021, il gioco offrirà un gameplay molto simile a quello di Rainbow Six Siege; perciò, è imperdibile per i fan della saga targata Ubisoft.

Riders Republic

Riders Republic è il nuvo titolo multiplayer di Ubisoft in cui potrete buttarvi nelle competizioni usando sci, biciclette, swowboard, wingsuit e rocket wingsuit. Nei parchi americani, come Bryce Canyon, Yosemite Valley, Mammoth Mountain, potrete sfoggiare le vostre abilità ed il vostro avatar completamente personalizzabile. Impossibile non inserirlo tra i migliori giochi in uscita!

Life is Strange True Colors

Life is Strange True Colors promette grandi emozioni. Nei panni di Alex Chen, che possiede il potere dell’empatia (percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone), dovrete indagare per scoprire la verità dietro la morte del fratello. Il nuovo capitolo della pluripremiata saga è, sicuramente, uno dei migliori giochi in uscita rivisti durante l’E3 2021.

Dying Light 2

Dying Light 2 vi catapulterà nel vasto mondo open-world de La Città, uno degli ultimi insediamenti umani precipitato in un oscuro Medioevo. L’umanità è sull’orlo del collasso ed infetti e zone di guerra sono la quotidianità. Dovrete sfruttare armi, abilità da parkour e le vostre stesse azioni per modellare il futuro de La Città.

Assassin’s Creed Valhalla (DLC)

Assassin’s Creed Valhalla, uscito lo scorso novembre, verrà supportato con ulteriori espansioni nel corso del 2022. Infatti, è la prima volta che un titolo della storica IP di Ubisoft riceverà un’ulteriore supporto lungo il suo corso vitale. Non sono state rivelate parecchie informazioni, ma è stata mostrata quella che sembra essere la porta del regno di Muspell. Vi consigliamo, quindi, di recuperarlo a prezzo scontato, in vista, tra l’altro, del DLC L’assedio di Parigi.

Resident Evil Village (DLC)

Anche Resident Evil Village, l’ottavo capitolo numerato della saga horror di Capcom, riceverà dei DLC. Ciononostante, la software house nipponica non si è sbilanciata su ulteriori dettagli, promettendo informazioni al più presto. Nel frattempo, vi consigliamo di recuperare Village a prezzo scontato, per godervi l’incredibile direzione artistica di uno dei capitoli della serie più belli di sempre!

