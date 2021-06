E3 2022 confermato! L’anno prossimo si torna a Los Angeles

Sono stati quattro giorni davvero incredibili. L’E3 è un evento che, nel bene e nel male, porta al reveal di decine e decine di titoli capaci di far discutere animatamente una folta schiera di fan. Anche quello del 2021 ha portato a questo, con alcuni titoli estremamente apprezzati, come l’ottimo Forza Horizon 5 che si è portato a casa il premio di gioco più atteso, ed altri meno, specialmente per quanto riguarda la realizzazione di alcuni show, decisamente sottotono. Non è colpa di nessuno del resto, la pandemia che ha colpito il mondo intero ha portato ad un evento in formato digitale che in qualche modo ha portato a diversi tagli da parte delle compagnie.

Niente paura perché, nonostante l’evento sia terminato da appena un giorno, i vertici hanno dichiarato che l’E3 2022 si farà e si potrà tornare fisicamente a Los Angeles, finalmente. Una dichiarazione che onestamente ci fa tirare un sospiro di sollievo e respirare quell’aria di libertà che da più di un anno si faceva fatica a percepire.

Durante la conferenza è intervenuto il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, il quale ha ribadito quanto la città ami i videogames e di come questi due anni siano stati davvero difficili rivelando che l’anno prossimo l’Electronic Entertainment Expo prevede di tornare come prima, con tanto di partecipanti. Dichiarazioni non certo folli visto che negli ultimi mesi sembra che la situazione pandemica si stia piano piano assestando grazie, ovviamente, alla produzione di vaccini.

Insomma, sembra proprio che il 2022 sia l’anno di ripartenza sia per quanto riguarda l’E3 sia per il rilascio di tanti giochi oltre alla produzione in massa di console next gen. Attenderemo altre notizie a riguardo, intanto fateci sapere nei commenti la vostra opinione su questo E3 2021. Qual è stato il gioco che vi ha convinti di più?