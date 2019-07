EA Access è disponibile su PS4, ma molti giochi sono assenti

EA Access è arrivato anche su PS4 ma alcuni giochi sono assenti: ecco perché il catalogo del servizio di Electronic Arts è diverso.

EA Access, ovvero il servizio in abbonamento di Electronic Arts, è finalmente arrivato anche su PlayStation 4. Il ritardo di questo arrivo è notevole, visto che è disponibile da anni su PC e Xbox One. Indipendentemente dai motivi, ciò che conta è che ora gli appassionati dei titoli EA possono avere accesso a un catalogo di giochi, pagando una cifra mensile fissa.

C’è però un problema: su PS4 molti titoli di EA Access sono assenti. Il motivo? PS4, a differenza di Xbox One, non è retrocompatibile e di conseguenza molti titoli non possono essere eseguiti. Questo significa che i titoli mancanti sono abbastanza vecchi: per molti non sarà un problema, visto che vorranno giocare solo alle opere più recenti, ma nondimeno si tratta di una mancanza che diminuisce il valore complessivo del servizio.

La lista completa dei giochi EA Access disponibili su PS4 è la seguente:

Alice: Madness Returns

Army of Two

Battlefield 3

Battlefield 1943

Battlefield: Bad Company

Battlefield: Bad Company 2

Bejeweled 2 Deluxe

Bejeweled 3

Black

Dante’s Inferno

Dead Space

Dead Space 2

Dead Space 3

Dead Space Ignition

Dragon Age 2

Dragon Age: Origins

Feeding Frenzy

Feeding Frenzy 2

Fight Night Champion

Heavy Weapon

Mass Effect

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Medal of Honor: Airborne

Mirror’s Edge

Peggle

Plants vs. Zombies

Skate 3

SSX

Titanfall

Zuma Deluxe

Zuma’s Revenge

Diteci, cosa ne pensate? Credete che le assenze della versione PS4 di EA Access siano un limite serio, oppure per qualche vecchio gioco nessuno si lamenterà?