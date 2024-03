EA porta su Steam tutti i suoi classici, c'è anche Command & Conquer

EA ha appena lanciato una serie di suoi giochi classici su Steam. Questo annuncio porta una ventata di nostalgia per i fan dei giochi storici, offrendo loro la possibilità di rivivere i vecchi ricordi o scoprire per la prima volta i titoli che hanno segnato un'epoca.

L'elenco dei giochi rilasciati include alcuni veri e propri pilastri dei videogiochi, come "Command & Conquer The Ultimate Collection", che racchiude un vero e proprio tesoro di esperienze tra cui Tiberium Wars, Renegade e Red Alert; "SimCity 3000 Unlimited", che permette ai giocatori di costruire e gestire la loro città virtuale. Ma non finisce qui: i fan della serie "Populous" potranno immergersi nei titoli "Populous", "Populous II: Trials of the Olympian Gods" e "Populous: The Beginning", mentre gli amanti del genere dungeon management potranno godersi "Dungeon Keeper Gold" e "Dungeon Keeper 2".

Non mancano le perle rare, come il celebre "Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack" e il sottovalutato"The Saboteur", che aggiungono varietà e originalità a questa collezione di giochi.

Sebbene molti di questi titoli siano già disponibili su altri servizi come GOG, l'arrivo su Steam offre agli appassionati una maggiore comodità e accessibilità. Inoltre, ampliare la disponibilità di giochi classici su piattaforme moderne è sempre una mossa positiva, permettendo a nuove generazioni di giocatori di scoprire e apprezzare i capolavori del passato.

Inoltre, sia mai che il successo di riscoperta porti all'annuncio e al ritorni di alcuni franchise, ormai dormienti da tempo. Pensiamo a Command & Conquer, ma anche a Dungeon Keeper o lo stesso Sim City. La preservazione, insomma, è sempre fondamentale.