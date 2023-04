Vi ricordate quando Avalanche annunciò che Hogwarts Legacy non avrebbe avuto il Quidditch? Ebbene, il popolare sport del Wizarding World avrà un gioco completamente stand alone con uno stile grafico cartoon (che ricorda molto Fortnite).

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023

L’annuncio è arrivato da poche ore attraverso Warner Bros. Il titolo, dal nome Quidditch Champions, arriverà su PC e console e sarà un’esperienza totalmente multiplayer. I primi test partiranno il 21 aprile e continueranno fino al giorno successivo. Potete registrarvi ai playtest attraverso questo link.

I giocatori potranno creare e personalizzare il proprio personaggio a piacimento e videogiocare al Quidditch come rappresentato nei film di Harry Potter (e chiaramente nei romanzi). Non abbiamo molte immagini o informazioni sul prodotto, ma siamo certi che questo annuncio farà felici tutti gli appassionati che aspettavano con ansia questo sport in Hogwarts Legacy. Ovviamente questo non esclude che il Quidditch possa arrivare anche sull’opera single player di Avalanche.

Cosa ne pensate di questo nuovo gioco? Pensate possa interessarvi? Scopriremo qualcosa di più sull’intero progetto nel corso dei prossimi mesi, nella speranza di vedere presto qualcosa e cominciare a farci un’idea generale su questo Quidditch Champions di Warner Bros.