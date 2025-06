L'universo di Elden Ring Nightreign continua a riservare sorprese ai giocatori più curiosi, che hanno scoperto un metodo tanto semplice quanto efficace per duplicare le armi più preziose del gioco. Questo trucco, emerso dalla community e rapidamente diffuso sui social e sui forum specializzati, permette di condividere l'equipaggiamento tra compagni di squadra senza perdere l'oggetto originale. La meccanica alla base di questo exploit è tanto elementare quanto geniale: quando due giocatori tentano di raccogliere la stessa arma simultaneamente, entrambi riescono nell'operazione, creando di fatto una copia perfetta dell'oggetto.

La tecnica non richiede particolari abilità o timing perfetti, rendendola accessibile anche ai giocatori meno esperti. Il rischio di fallimento è praticamente inesistente, poiché se il tentativo non va a buon fine, è sempre possibile riprovare senza conseguenze negative. L'unico vero pericolo deriva dalla necessità di rimanere fermi per coordinare l'operazione, una strategia poco consigliabile in un titolo dove la mobilità costante rappresenta spesso la chiave per la sopravvivenza.

I momenti più opportuni per sfruttare questa duplicazione coincidono con le pause naturali del gameplay: le brevi tregue tra un giorno e l'altro o gli attimi di respiro nell'alcova di alabastro, prima di affrontare il temibile scontro finale con il Nightlord. Questi intervalli offrono la sicurezza necessaria per eseguire la manovra senza rischiare di essere sopraffatti dai nemici.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Una scoperta collettiva della community

Il merito della scoperta non può essere attribuito a un singolo giocatore, ma rappresenta piuttosto il frutto dell'ingegno collettivo della community. Diversi content creator su YouTube e numerosi utenti Reddit hanno documentato e condiviso questa tecnica, contribuendo alla sua rapida diffusione. La semplicità dell'esecuzione ha fatto sì che la notizia si propagasse velocemente tra gli appassionati, trasformando quello che inizialmente era un piccolo segreto in una conoscenza diffusa.

L'impatto pratico di questo exploit rimane tuttavia limitato da diversi fattori. L'assenza di una chat vocale integrata rende difficile il coordinamento con giocatori casuali incontrati online, limitando di fatto l'utilizzo della tecnica ai gruppi organizzati che utilizzano sistemi di comunicazione esterni come Discord.

Anche per i team ben coordinati, l'utilità della duplicazione rimane circoscritta dalle meccaniche specifiche del gioco. Ogni personaggio presenta esigenze e preferenze diverse in termini di equipaggiamento, rendendo spesso inutile la condivisione di armi non compatibili con il proprio stile di gioco. La situazione cambia solo in casi specifici, come quando si desidera equipaggiare lo stesso personaggio con armi doppie come l'Executor, o quando si forma un gruppo composto da più Ironeyes.

Le intenzioni di FromSoftware riguardo a questo exploit rimangono un mistero. La natura relativamente innocua e la difficoltà di coordinamento con giocatori casuali potrebbero spingere gli sviluppatori a tollerare questa meccanica non intenzionale. D'altra parte, la filosofia del team di sviluppo giapponese ha sempre privilegiato l'integrità dell'esperienza di gioco progettata.

Mentre la community continua a esplorare ogni angolo di Elden Ring Nightreign, scoprendo segreti e strategie innovative, questo particolare trucco rappresenta un esempio perfetto di come l'ingegno collettivo possa trasformare piccole imperfezioni del codice in strumenti di solidarietà tra giocatori. Che FromSoftware decida di mantenere o eliminare questa possibilità, l'exploit della duplicazione rimarrà un esempio affascinante di come la community possa adattarsi e sfruttare creativamente le meccaniche di gioco disponibili.