Elden Ring: Nightreign sta spopolando su Steam e altre piattaforme dando a From Software un successo notevolissimo, per alcuni decisamente insperato. L'esperienza di gioco cooperativa del suo soulslike da giocare con gli amici sta piacendo molto e parte di questo si deve anche alle campali battaglie con i nightlord, i boss giganti che compaiono alla fine di ogni run, dopo essere sopravvissuti a due giorni di fuoco in quel di Limveld.

Abbattere ogni Nightlord è un impresa decisamente diversa dalla precedente visto che, a questo giro, From Software si è divertita con il suo boss design costruendo avversari di una difficoltà improponibile e anche particolarmente differenti tra loro.

Dato che eliminare tutti i boss è fondamentale per poter ottenere l'ambito trofeo di Platino, qui la nostra guida dedicata, ecco tutta una serie di consigli per poter arrivare in fondo al gioco!

Gladius, belva della notte

Debolezze

Tipo di danni: perforante

perforante Elemento : sacro

: sacro Status: sonno, marcescenza, sanguinamento

Gladius, nella sua forma originale, ha attacchi relativamente semplici da schivare finché ci si trova nelle sue immediate vicinanze e la cosa più pericolosa è il suo attacco con la spada, che la capacità di eseguire colpi talmente ampi da danneggiare anche chi si trova alle sue spalle. Avendo un equipaggiamento imbevuto dell'elemento sacro, danneggiare Gladius è particolarmente semplice e il trucco è semplicemente quello di rimanere nelle sue vicinanze per poter schivare con il giusto tempismo.

Quando la salute di Gladius scende al 75%, questo si trasforma in una palla di fuoco per poi dividersi in 3 diversi lupi. Durante il corso di questa fase ogni giocatore del team dovrebbe pensare ad affrontare singolarmente i vari lupi, facendo particolare attenzione all'aggressività del lupo con la spada. Questa fase dura 45 secondi e terminata Gladius ritornerà ancora più arrabbiato di prima, aggiungendo l'elemento fuoco ai suoi attacchi e aumentando la sua frenesia.

Adel, barone della notte

Debolezze

Tipo di danni: nessuno

nessuno Elemento : nessuno

: nessuno Status: veleno, marcescenza, frostbite, sonno

Adel è un drago terrestre incapace di volare ma ben capace di scattare verso il giocatore con le sue fauci aperte, capace di infliggere sanguinamento nel giro di pochi morsi e dotato di una presa in grado di colpire più giocatori contemporaneamente, curandosi nel frattempo. In caso di presa è possibile utilizzare un ultimate danneggiante (come l'ultima del Predone, del Selvaggio o di Occhio di Ferro) per interrompere prematuramente la mossa avversaria. La cosa più importante da fare, comunque, è dotarsi di un arma con status veleno per poterlo infliggere al boss; una volta avvelenato Adel si fermerà a vomitare il veleno, diventando vulnerabile e immobile per ben più di una manciata di secondi, offrendo opportunità di attacco e non.

Una volta portato sotto il 50% di salute, Adel diventa in grado di associare ai suoi attacchi l'elemento fulmine. Il cambio fase viene accompagnato da una carica esplosiva ad alto raggio e da un aumento importante della tolleranza al veleno, cosa che renderà l'infliggere status più complicato rispetto a prima. In ogni caso la strategia rimane sostanzialmente identica: evitare le cariche, infliggere danni, fare attenzione agli attacchi ad area.

Gnoster, saggezza della notte

Debolezze

Tipo di danni: tutti (falena), colpo & perforante (scorpione)

tutti (falena), colpo & perforante (scorpione) Elemento : fuoco (entrambi)

: fuoco (entrambi) Status: marcescenza (entrambi), sanguinamento (entrambi), frostbite (entrambi), sonno (scorpione)

Gnoster è un Nightlord composto in realtà da due boss separati che condividono la barra degli HP: una falena e uno scorpione. Dei due soltanto la falena è debole all'elemento fuoco, mentre lo scorpione è particolarmente resistente agli attacchi fisici. Durante il corso della prima fase la falena lancia proiettili magici a coppie di due verso un singolo giocatore, mentre lo scorpione si nasconde sotto terra per poi caricare un giocatore o calcia il terreno con violenza generando degli spuntoni rocciosi.

Una volta portati gli HP sotto il 50% la falena si posizionerà sulla testa dello scorpione, con i boss che finiranno per combinare ripetutamente i loro attacchi. Mentre la falena si "limiterà" a generare potenti colonne di luce in giro per la mappa, telegrafate da alcuni effetti particellari, lo scorpione caricherà i giocatori ignari a gran velocità, rendendo la partita decisamente frenetica. Le finestre di attacco, in questo caso, sono rappresentate dai momenti in cui lo scorpione si ferma e inizia a usare i suoi pestoni laterali per evocare colonne di roccia.

Nota bene: la presa della farfalla infligge al giocatore lo status veleno e fa comparire sulla schiena un bozzolo; se la presa viene eseguita due volte il bozzolo esploderà evocando un pericoloso parassita che porterà rapidamente il giocatore alla morte. Dopo la prima presa è possibile rimuovere il bozzolo facendosi attaccare dai giocatori alleati!

Maris, abisso della notte

Debolezze

Tipo di danni: taglio,

taglio, Elemento : fulmine

: fulmine Status: nessuno

Maris è un nightlord con uno stile di gioco un po' meno attivo rispetto alla concorrenza ma non per questo meno pericoloso. Questo boss fluttua costantemente in aria e si appoggia ogni tanto a terra, permettendo ai giocatori melee di attaccarlo. Il boss attacca il giocatore in maniera indiretta facendo spawnare delle meduse che inseguono il giocatore o dei tentacoli che lo attaccano se si trova nelle immediate vicinanze. Sia meduse che tentacoli, se eliminati, infliggono danni al boss principale. Il suo attacco più pericoloso è però rappresentato dall'ipnosi generale che viene telegrafata da un particolare urlo a cui poi il boss fa seguire un allontanamento dai giocatori; il boss inizierà poi a far addormentare tutti i giocatori, lontani e vicini e questa procedura si potrà interrompere soltanto infliggendo abbastanza danni (qui tornano comode le ultimate) o utilizzando armi imbevute dell'elemento fulmine.

Tolta metà della barra della vita, Maris diventerà più aggressivo velocizzando praticamente tutte le sue abilità e aggiungendo al suo arsenale una potente lacrime "atomica", che esploderà infliggendo sonno e moltissimi danni ai giocatori in un ampio raggio. Questa lacrima si può distruggere utilizzando armi a distanza ma può essere anche evitata correndo rapidamente in direzione opposta, chiaramente dopo essersi assicurati di non aver trovato "una seconda lacrima" partorita dal boss poco dopo la prima.

Libra, creatura della notte

Debolezze

Tipo di danni: taglio

taglio Elemento : fuoco, sacro

: fuoco, sacro Status: veleno, marcescenza, follia

Il demone capra di Nightreign è uno dei Nightlord più complessi di tutti da affrontare in quanto combina una quantità esagerata di danni con una velocità notevolissima. Il combattimento con Libra parte con la possibilità di effettuare uno scambio con l'essere, potendo scegliere tra ben 6 di 12 possibili patti con il demonio; i patti vanno evitati poiché sono più svantaggiosi che vantaggiosi ma comunque ecco la lista completa:

Desidero avere grande forza - Aumenta la Forza in cambio di tutte le altre statistiche.

- Aumenta la Forza in cambio di tutte le altre statistiche. Desidero avere grande destrezza - Aumenta la Destrezza in cambio di tutte le altre statistiche.

- Aumenta la Destrezza in cambio di tutte le altre statistiche. Desidero espandere la mia intelligenza - Aumenta l'Intelligenza in cambio di tutte le altre statistiche.

- Aumenta l'Intelligenza in cambio di tutte le altre statistiche. Desidero avere una fede profonda - Aumenta la Fede in cambio di tutte le altre statistiche.

- Aumenta la Fede in cambio di tutte le altre statistiche. Desidero entrare in contatto con l'occulto - Aumenta l'Arcano in cambio di tutte le altre statistiche.

- Aumenta l'Arcano in cambio di tutte le altre statistiche. Voglio resistenza alle malattie - Aumenta le Resistenze di +150, ma perde il 10% di Stamina.

- Aumenta le Resistenze di +150, ma perde il 10% di Stamina. Voglio mantenere la morte a distanza - Perdi il 20% della salute massima. Quando la salute scende al 20% o meno, guarisci immediatamente al 100% una volta per battaglia.

- Perdi il 20% della salute massima. Quando la salute scende al 20% o meno, guarisci immediatamente al 100% una volta per battaglia. Desidero una fiasca - Aggiunge una carica alla fiasca ma perdi il 10% della salute massima.

- Aggiunge una carica alla fiasca ma perdi il 10% della salute massima. Desidero un'arma potente - Perdi 2 livelli ma ottieni casualmente una delle seguenti: Lancia da guerra di Vyke, Coltello nero, Arco dell'Erdtree, Sigillo della Fiamma Frenetica, Scudo della Pietra delle impronte digitali, Spada del Cavaliere di Miquellan, Spada grande di Ordovis, Falce dell'Aureola. Gli effetti passivi sono determinati casualmente.

- Perdi 2 livelli ma ottieni casualmente una delle seguenti: Lancia da guerra di Vyke, Coltello nero, Arco dell'Erdtree, Sigillo della Fiamma Frenetica, Scudo della Pietra delle impronte digitali, Spada del Cavaliere di Miquellan, Spada grande di Ordovis, Falce dell'Aureola. Gli effetti passivi sono determinati casualmente. Voglio guadagnare molti livelli - Guadagni 3 livelli ma perdi 1 ogni volta che bevi dalla tua fiasca.

- Guadagni 3 livelli ma perdi 1 ogni volta che bevi dalla tua fiasca. Desidero una grandezza futura - Subisci un malus di -30% alla salute, FP e Stamina per 120 secondi. Dopo che questo malus scade, ottieni un potenziamento di +20% alla salute, FP e Stamina in modo permanente.

- Subisci un malus di -30% alla salute, FP e Stamina per 120 secondi. Dopo che questo malus scade, ottieni un potenziamento di +20% alla salute, FP e Stamina in modo permanente. Voglio il potere di un demone - Concede un Occhio che spara ai nemici e aumenta la Follia quando viene usato.

- Concede un Occhio che spara ai nemici e aumenta la Follia quando viene usato. Desidero combattere con tutta la forza - Inizia la battaglia con un +25% di salute e un +10% di danno per 60 secondi, ma Libra inizia anche con il suo potenziamento da meditazione attivo, oltre a un potenziamento di +10% alla negazione dei danni per 100 secondi

È possibile evitare il patto scegliendo l'opzione dedicata ma è anche possibile attaccare direttamente il demone, che non ci farà perdere tempo e si trasformerà nella sua forma definitiva rapidamente. Libra attacca rapidamente i suoi avversari con il suo bastone, creando esplosioni che aumentano lo status follia e genera delle colonne magiche che esplodono dopo pochi secondi e che vanno evitate a tutti i costi. Il boss non ha fasi intermedie ma si può buffare quando genera uno scudo; se questo non viene rapidamente distrutto attraverso l'utilizzo di un ultimate danneggiante (predone, selvaggio, occhio di ferro) il boss acquisisce un potenziamento che lo rende ancora più pericoloso. Un'altra maniera per evitare che il boss si potenzi è distruggere tutti i sigilli che genera insieme allo scudo: questi sono disposti intorno a lui e si possono attaccare con armi e magia di ogni tipo, oppure si possono semplicemente attraversare. Se si riesce a infliggere lo status follia al boss (attraverso l'uso di armi o abilità dedicate) quest'ultimo diventa più gestibile, in quanto oltre a una montagna di danno si fermerà per diversi secondi dopo aver sfogato diversi attacchi rapidamente.

Fulghor, campione nerondivago

Debolezze

Tipo di danni: nessuno

nessuno Elemento : fulmine

: fulmine Status: veleno, marcescenza, sanguinamento, frostbite, sonno

Fulghor è un possente centauro armato di lancia che è incredibilmente veloce e può rapidamente raggiungere il giocatore dovunque esso si trovi, attaccando rapidamente con esplosioni e colpi in grado di generare esplosioni. Durante il corso della fase 1 la battaglia è abbastanza prevedibile, con Fulghor che scatta verso uno dei giocatori attaccandolo ripetutamente con esplosioni e onde d'urto. Durante il corso della fase 2, invece, Fulghor acquisisce un nuovo braccio e la possibilità di infliggere lo status veleno, potendo colpire anche da distanze maggiori generando onde di veleno e scuotendo il terreno con forza, sempre con la velocità che contraddistingue questo avversario.

Ciò che bisogna fare per affrontare questo boss è equipaggiarsi correttamente attraverso una combinazione di armi imbevute di fulmine e armi in grado di infliggere lo status alterato marcescenza scarlatta. La marcescenza è una maniera intelligente per togliere al boss grandi quantità di HP, mentre l'elemento fulmine è fondamentale per poterlo staggerare più volte durante il corso della battaglia, anche evitando che il boss utilizzi uno dei suoi attacchi più pericolosi.

Caligo, miasma della notte

Debolezze

Tipo di danni: colpo

colpo Elemento : fuoco, sacro

: fuoco, sacro Status: nessuno

Il Drago Caligo è il boss "di gelo" dell'esperienza Nightreign; dotato della più grande delle stazze tra i vari boss, Caligo lancia magie di ghiaccio e gelo per rallentare i giocatori ed è in grado di infliggere lo status frostbite, cosa che rende la sfida particolarmente ostica aumentando poi tutti i danni subiti successivamente dal giocatore. L'attacco con la coda è particolarmente infido, in quanto sembra immediato ma invece è preceduto da una finta. La meccanica principale di Caligo è la sua capacità di riempire l'arena di nebbia per poi dare seguito a uno fra due pericolosissimi attacchi:

Se nella nebbia si riesce a percepire un vento, il giocatore deve seguire il vento fino a raggiungere una colonna rimanendo dietro quest'ultima; questo proteggerà il giocatore dal raggio ghiacciato di Caligo

Se invece nella nebbia si sente un rumore di ghiaccio che si rompe, il giocatore dovrà correre nella direzione opposta a quella del suono appena sentito fino a raggiungere il bordo della mappa. Il boss infatti farà cadere sulla testa del giocatore una montagna di ghiacchio spezzato.

Una volta persa metà vita, Caligo diventerà ulteriormente aggressivo guadagnando anche un paio di ali e iniziando anche a volare. Durante il corso di questa fase diventerà molto difficile attaccare il drago, che volerà molto spesso ed è fondamentale che i giocatori si alternino nel dare colpi al drago così da contribuire a danneggiare la sua stabilità, nel tentativo di staggerarlo.

Heolstor, lord della notte

Debolezze aspetto della notte

Tipo di danni: taglio, perforante

taglio, perforante Elemento : fuoco, sacro

: fuoco, sacro Status: marcescenza

Debolezze Heolstor

Tipo di danni: colpo, perforante

colpo, perforante Elemento : fulmine, sacro

: fulmine, sacro Status: marcescenza

Dulcis in fundo arriva Heolstor, che ha ben quattro fasi dalla sua.

Nelle prime due fasi il boss si chiama "L'aspetto della notte" ed è un cavaliere con una grande spada, che attacca lentamente ma costantemente il giocatore. Nella sua seconda fase, invece, l'aspetto della notte aumenta il numero di armi a sua disposizione diventando ancora più pericoloso e aggiungendo diversi attacchi ad area al suo arsenale senza però risultare mai eccessivamente pericoloso. Durante questa fase gli attaccanti più preoccupanti sono quelli derivanti dai suoi scatti, che si possono evitare con una schivata laterale o all'indietro

Eliminata la prima forma il boss si rivelerà essere Heolstor, il lord della notte e qui inizia il divertimento. Parliamo di un boss incredibilmente aggressivo, che può creare proiettili magici con la sua spada e creare esplosioni magiche che possono risultare complicate da evitare; oltre a questo bisogna aggiungere la capacità del boss del generare proiettili magici che lancerà continuamente contro il giocatore, che costringe alla schivata.

Una volta rimosso il 60% degli HP del boss, quest'ultimo si alzerà in volo e squarcierà il cielo per poi colpire con immensa forza il terreno, creando una moltitudine di piccole crepe che esplodono randomicamente per tutto il resto della battaglia, infliggendo danni di elemento corrispondente al colore della spada e causando status alterati, questi ultimi casuali. Durante questa seconda fase Heolstor sarà, se possibile, ancora più aggressivo prolungando le sue combo e concludendole con un potente colpo a terra che genera una piccola esplosione.