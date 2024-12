Elden Ring: Shadow of the è già in SUPER SCONTO, oggi risparmi il 26%!

Se siete appassionati della serie Souls e state aspettando il momento giusto per tuffarvi nella nuova espansione di Elden Ring, questa offerta su Instant Gaming fa al caso vostro. Il DLC Shadow of the Erdtree è ora disponibile a soli 29,49€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo di listino di 40€.

N.B. Per giocare l'espansione è necessario anche il gioco base, che potete acquistare in sconto del 50% qui!

Elden Ring - Shadow of the Erdtree, chi dovrebbe acquistarlo?

L'espansione rappresenta la scelta ideale per i veterani dell'Interregno e per chi ha apprezzato il gioco base. Il contenuto aggiuntivo promette di espandere significativamente l'esperienza con nuove zone da esplorare e sfide inedite da affrontare. La ricerca di Miquella porterà i giocatori in un regno dell'ombra rimasto separato dall'Interregno sin dalla sua creazione, offrendo un'avventura completamente inedita.

L'espansione introduce un ventaglio di novità sostanziali che arricchiscono ulteriormente il gameplay. Tra queste spiccano gli scudi da affondo, che combinano attacco e difesa in modo innovativo, e un sistema di combattimento corpo a corpo rinnovato. La presenza di nuovi dungeon, nemici formidabili e boss fight memorabili garantisce decine di ore di contenuti aggiuntivi, mantenendo intatto lo spirito che ha reso celebre il titolo.

Il comparto narrativo è altrettanto coinvolgente, con una trama che approfondisce il passato di Marika e svela i misteri legati alla figura di Miquella. L'intreccio di personaggi e motivazioni è pronto ad aggiungere nuovi tasselli all'già ricco mosaico narrativo di Elden Ring.

Al prezzo scontato di 29,49€, Shadow of the Erdtree rappresenta un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di Elden Ring e dei soulslike. La combinazione di nuovi contenuti, sfide inedite e un'espansione significativa del mondo di gioco rende questo DLC un acquisto praticamente obbligato per chi ha apprezzato il titolo base, specialmente considerando il sostanzioso sconto attualmente disponibile!

