Clair Obscur: Expedition 33: il gioco di ruolo dell'anno già a PREZZO SCONTATO!

Se siete appassionati di GDR innovativi e siete alla ricerca di un'esperienza unica sia sul piano narrativo che su quello visivo, non potete perdervi l'offerta attualmente disponibile su Instant Gaming. Il sorprendente Clair Obscur: Expedition 33 è acquistabile a soli 29,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 50€. Una promozione imperdibile per scoprire il primo titolo di Sandfall Interactive, realizzato interamente in Unreal Engine 5.

Clair Obscur: Expedition 33, chi dovrebbe acquistarlo?

Clair Obscur: Expedition 33 si distingue come un JRPG ibrido a turni con meccaniche in tempo reale, in cui le fasi di combattimento si trasformano in un vero e proprio duello interattivo. In questo mondo ispirato alla Francia della Belle Époque, ogni battaglia diventa un'esperienza coinvolgente grazie alla possibilità di schivare, parare e contrattaccare in tempo reale, combinando abilmente attacchi e colpendo con precisione i punti deboli dei nemici.

La narrazione ruota attorno a un concetto tanto originale quanto inquietante: una misteriosa Pittrice si risveglia ogni anno per dipingere un numero sul suo Monolito. Tutti gli individui che corrispondono a quell'età svaniscono nel nulla. Quest'anno il numero è il 33, e la spedizione protagonista parte con un solo obiettivo: porre fine al ciclo di morte.

In un universo affascinante e ricco di dettagli, potrete esplorare ambienti mozzafiato, affrontare creature leggendarie e scoprire missioni nascoste mentre accompagnate Gustave, Maelle e il resto della Spedizione 33 in un viaggio disperato per cambiare il destino del mondo.

Clair Obscur: Expedition 33 è un titolo che fonde l'estetica artistica con una colonna sonora evocativa e un gameplay moderno, proponendo un'esperienza che saprà emozionare tanto i fan dei JRPG classici quanto i giocatori in cerca di novità.

Disponibile da oggi, non lasciatevi sfuggire questa occasione: a soli 29,99€ su Instant Gaming, è il momento perfetto per unirsi alla lotta contro il destino.

